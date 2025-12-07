Окупанти з рф завдали удару по Слов’янську авіабомбою

Внаслідок удару по Слов’янську російською авіабомбою ввечері 6 грудня поранення дістали шестеро цивільних. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін у Telegram.

За його словами, окупанти ввечері скинули на місто авіабомбу, влаштувавши черговий удар по житловій забудові.

📢 «Шестеро людей поранені внаслідок удару по Слов’янську. Ввечері росіяни скинули на місто авіабомбу, поранили шістьох людей від 38 до 69 років», – написав Філашкін.

Постраждали двоє чоловіків 38 і 69 років та четверо жінок віком 44, 60, 62 та 63 роки. Усі вони перебували у власних домівках. Медики діагностували в потерпілих мінно-вибухові травми та численні різані рани.

За даними обласної прокуратури, о 16:46 російські війська завдали удару по Слов’янську, застосувавши авіабомбу ФАБ-250 з УМПК. Боєприпас розірвався поблизу багатоповерхового житлового будинку.

Унаслідок вибуху пошкоджено щонайменше сім багатоквартирних будинків, дві нежитлові споруди та шість автомобілів. На місці працювали слідчі, вибухотехніки та рятувальники, фіксувались всі наслідки обстрілу цивільної інфраструктури.

1 з 4

За процесуального керівництва Словʼянської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни. Правоохоронці кваліфікують обстріл як воєнний злочин проти мирного населення.

☝️Нагадаємо, це вже не перший удар по Слов’янську за останні дні. 3 грудня російська авіація також бомбила місто, тоді постраждали восьмеро людей, серед яких були двоє дітей.

👉 Також повідомлялось, що окупаційна російська армія завдала удару авіабомбами (КАБ) по Запоріжжю та Запорізькій області в неділю зранку, 7 грудня.