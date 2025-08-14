Три дитячі будинки сімейного типу з Луганщини отримали нове житло в Одесі

Три дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ) з Луганської області, які виховують по десять дітей кожен, отримали нові будинки в Одесі. Житло придбали в межах державної програми. Про це в четвер, 14 серпня, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Очільник регіону Олексій Харченко особисто відвідав прийомні родини цих дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) з Луганщини, щоб привітати їх із новосіллям та оглянути нові помешкання.

Серед щасливих новоселів — родини Марини та Євгена Понедільченків, Юлії та Віктора Білецьких, а також Наталії та Олега Алєшків. Усі вони родом з Лисичанська, а кожна з трьох жінок — рідна сестра. Їхні батьки також колись виховували дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У 2022 році, щоб не розлучати близьких, Луганська ОВА евакуювала всі три сім’ї разом. Спочатку вони переїхали на Львівщину, а згодом оселилися в Одеській області.

📢 «Вік дітей у родинах – від чотирьох до 13 років: вони потребують особливої уваги та оздоровлення, тому й вирішили переїхати до Одещини», — розповіли батьки-вихователі.

🔑 6 серпня відбулася урочиста передача ключів від нових осель.

Ці будинки стали новою сторінкою у житті родин. Тепер кожна дитина отримала власний простір для навчання, відпочинку та розвитку.

✅ У ДБСТ Понедільченків виховуються шестеро рідних сестер Дзюба та троє рідних братів і сестер Овчаренко. Вони разом пережили евакуацію та зміну кількох місць проживання, зберігши найцінніше — можливість бути поруч.

✅ ДБСТ Білецьких — це родина, де вже було двоє рідних синів, але батьки прийняли ще двох братів Бугайових та чотирьох братів і сестер Зінов’євих.

✅ У ДБСТ Алєшків зростають троє рідних братів і сестер Кольцових, двоє братів Котових, брат і сестра Лага, а також рідні діти батьків-вихователів.

Усі діти добре навчаються, займаються спортом, беруть участь у культурних і шкільних заходах.

📢 «Дякую Одеській міськраді за допомогу в облаштуванні одразу трьох ДБСТ. Лисичанській громаді – за турботу про своїх маленьких громадян. Ці родини – приклад того, як любов, доброта та самопожертва у буквальному сенсі передаються у спадок», — зазначив Харченко.

Під час візиту він обговорив із сім’ями найближчі плани, їхні потреби, подарував дітям ласощі та подарунки. Лисичанська міська військова адміністрація (МВА) забезпечила родини продуктами харчування, постільною білизною, канцелярією до школи та одягом.

Також було відзначено допомогу благодійних фондів «Нова Юкрейн», «Україна на долонях» та «Возз’єднання», які підтримують сім’ї з Луганщини та сприяють їх облаштуванню на новому місці.

☝️ Нагадаємо, що на початку серпня група з 83 дітей Лисичанської міської територіальної громади вирушила на оздоровлення та відпочинок до мальовничого Закарпаття.