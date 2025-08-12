Очільник Луганщини і міністр охорони здоров’я обговорили проблеми медицини та розвиток релокованих лікарень

Голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко обговорив із Міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком нагальні питання медицини Луганщини. Під час перемовин сторони приділили особливу увагу ключовим викликам, з якими стикаються медичні заклади регіону, що працюють в умовах війни та після релокації. Про це йдеться на офіційному сайті Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) у вівторок, 12 серпня.

Серед головних проблем Харченко виокремив ситуацію з Луганським регіональним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Попри роботу у зоні підвищеного ризику, заклад досі не отримав статусу міжрегіонального чи екстериторіального, а також не став структурною частиною національної системи прицільної евакуації. Через це, інтеграція Центру у державні програми та політики суттєво ускладнюється.

Очільник області запропонував створити окремий пакет медичних послуг із міжрегіональної евакуації. У ньому має бути врахована глобальна ставка, яка передбачає цілодобову готовність до тривалих перевезень пацієнтів. Це дозволило б забезпечити гідну оплату праці луганських парамедиків, що працюють у надскладних умовах.

Обговорювалися й технічні потреби провідних медичних закладів області, які були змушені переїхати через війну.

✅ Сіверськодонецька міська багатопрофільна лікарня відновила діяльність у місті Українка Київської області.

✅ Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер — у Сарнах на Рівненщині.

Обидва заклади зберегли висококваліфіковані колективи та продовжують надавати широкий спектр медичних послуг: амбулаторно-поліклінічних, хірургічних, реабілітаційних. Поновлено роботу цілодобового стаціонару, а кількість пацієнтів значно зросла.

📢 «У громадах, що прийняли наші заклади, раніше про такий високий рівень медичних послуг не йшлося взагалі, тож відвідувачів дуже багато, у тому числі – місцевих мешканців», – наголосив голова облдержадміністрації.

Водночас для повноцінного надання допомоги потрібне додаткове обладнання. Сіверськодонецькій лікарні необхідний ангіограф для невідкладного лікування серцево-судинних хвороб. Онкологічному диспансеру — сучасний комп’ютерний томограф, що дасть змогу розширити спектр діагностичних можливостей.

📢 «Усі питання непрості, оскільки потребують значних бюджетних асигнувань. Але пан міністр підтримує наш підхід до організації діяльності релокованих медзакладів. Тож будемо спільно працювати над збереженням та розвитком потенціалу медицини Луганщини», – підсумував розмову Харченко.

☝️ Також нагадаємо, що КНП «Кремінська багатопрофільна лікарня Кремінської міської ради» продовжує повноцінно функціонувати після релокації до Рівного. Медичний заклад, який був змушений покинути тимчасово окуповану територію Луганщини, наразі стабільно надає медичні послуги як для місцевих мешканців, – так і внутрішньо переміщених осіб (ВПО).