Кремінська лікарня відновлює роботу у Рівному

Комунальне некомерційне підприємство (КНП) «Кремінська багатопрофільна лікарня Кремінської міської ради» продовжує повноцінно функціонувати після релокації до Рівного. Медичний заклад, який був змушений покинути тимчасово окуповану територію Луганщини, наразі стабільно надає медичні послуги як для місцевих мешканців, – так і внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це повідомила Кремінська міська військова адміністрація, зазначивши, що заклад поступово розширює свої послуги на новому місці.

Робота лікарні у Рівному була відновлена ще у січні 2024 року. Спочатку пацієнтів приймала лише консультативно-діагностична поліклініка, однак згодом до структури додався ще один важливий підрозділ — «Кабінет ментального здоров’я та психологічної допомоги».

Наразі медустанова розташовується за новою адресою — вулиця Віденська, 41 у місті Рівне. Лікарі приймають усіх, хто потребує допомоги — як людей із місцевої громади, так і переселенців, зокрема мешканців Луганської області.

4 серпня лікарню відвідала заступниця начальника Кремінської міської військової адміністрації Наталя Макогон. Вона провела зустріч із генеральною директоркою закладу Ларисою Кульбач, а також поспілкувалася з медичними працівниками. Під час розмови обговорили щоденні виклики, потреби пацієнтів, зокрема внутрішньо переміщених осіб, і шляхи подальшої підтримки.

За словами Наталі Макогон, заклад надає медичні послуги не лише під час очних візитів, а й у дистанційному форматі. Онлайн-прийоми можливі завдяки координаційним центрам для ВПО, а також у рамках діяльності Кремінського Центру життєстійкості в Києві, у співпраці з лікарями первинної ланки.

З початку 2025 року і станом на початок серпня, – медичні працівники провели понад 4200 прийомів. Особливо затребуваним виявився кабінет ментального здоров’я, до якого звернулися 653 пацієнти. Серед них було п’ятеро військовослужбовців, які отримали психологічну підтримку.

Заклад продовжує розвиватися на новому місці, зберігаючи свою основну мету — надавати якісну та доступну медичну допомогу всім, хто її потребує.

