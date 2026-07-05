Обстріли Харківщини: наслідки нових атак та ситуація в регіоні

Окупаційна російська армія продовжує завдавати ударів по житлових кварталах та промислових об’єктах України. Війська рф 5 липня атакували Київський район Харкова, постраждали п’ятеро людей. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. На місцях влучань працюють екстрені служби та медичні бригади.

Наслідки атаки на Київський район Харкова

Внаслідок останнього обстрілу обласного центру зафіксовані руйнування та травмування місцевих мешканців. Керівництво ОВА оприлюднило дані про стан поранених громадян.

Очільник ОВА повідомив, що за уточненою інформацією, в Київському районі вибухових поранень зазнали 73-річна, 75-річна, 40-річна жінки та 74-річний чоловік. Також постраждала 18-річна дівчина. Всі поранені громадяни були шпиталізовані. Медики надають їм необхідну допомогу.

💥 Паралельно ворог здійснив атаки на інші населені пункти області та сусідні регіони.

Нагадаємо, сьогодні росіяни атакували дронами Богодухів на Харківщині. Унаслідок удару загинули двоє людей. 26-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Пошкоджено супермаркет, меблевий магазин та два автомобілі. На місці «прильоту» працюють всі екстрені служби.

⚠️ Підсумки ворожих обстрілів за минулу добу

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 22 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів троє людей загинули; постраждали 8 людей, серед них – дитина.

Дані щодо постраждалих у населених пунктах:

Харків: постраждали жінки 45, 22, 60 років та 10-місячна дівчинка;

постраждали жінки 45, 22, 60 років та 10-місячна дівчинка; с. Велетень (Зміївська громада): зазнали гострої реакції на стрес чоловіки 48 і 52 років;

зазнали гострої реакції на стрес чоловіки 48 і 52 років; с. Великий Бурлук: постраждав 54-річний чоловік;

постраждав 54-річний чоловік; с. Лозова (Вовчанська громада): одна людина загинула (дані уточнюються), постраждав 32-річний чоловік;

одна людина загинула (дані уточнюються), постраждав 32-річний чоловік; с. Веселе (Липецька громада): загинув 69-річний чоловік;

загинув 69-річний чоловік; с. Довжанка (Вільхуватської громади): загинув 55-річний чоловік.

Ворог атакував БпЛА Слобідський, Київський, Салтівський, Індустріальний райони Харкова. Для ударів застосовувалися різні види озброєння: 6 КАБ, 4 БпЛА типу «Герань-2», 7 БпЛА типу «Молнія», 8 fpv-дронів та 20 БпЛА (тип встановлюється).

Руйнування цивільної та залізничної інфраструктури

Масовані обстріли Харківської області спричинили значні пошкодження приватного та комунального майна. Збитки зафіксовані у кількох районах.

♦️У м. Харків пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, 21 вантажний автомобіль, господарчу споруду, АЗС.

♦️У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Писарівка), приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Постольне), АЗС (с. Максимівка), приватний будинок, електромережі (м. Богодухів), приватний будинок (с. Степне), автомобіль (с. Чорноглазівка).

♦️У Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (сел. Великий Бурлук), електромережі (с. Ставище), автомобіль (с. Довжанка).

♦️У Харківському районі пошкоджено автомобіль (сел. Слатине).

♦️У Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, автомобіль, АЗС (сел. Близнюки).

♦️У Чугуївському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Велетень), комбайн (с. Лозова), сільськогосподарське підприємство (с. Тетлега).

♦️У Берестинському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (м. Берестин).

Попри обстріли, тривають заходи з евакуації населення. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 158 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 44 142 людини.

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Оперативна ситуація на лінії бойового зіткнення

На фронті зберігається висока інтенсивність бойових дій. Упродовж минулої доби зафіксовано 295 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів атакував позиції наших підрозділів в районі населених пунктів Стариця, Синельникове, Артільне, Кудіївка, Вільча та у бік Хатнього, Ізбицького, Зарубинки, Шев’яківки. На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував, в бік Новоосинового та в районі Колісниківки. Сили оборони продовжують стримувати тиск окупаційних військ.