Кількість жертв у Венесуелі наближається до двох тисяч: понад 10 тисяч поранених

Південноамериканська країна Венесуела переживає масштабну катастрофу після серії потужних підземних поштовхів. Офіційна кількість жертв від нещодавніх руйнівних землетрусів наразі стрімко сягнула 1943 людей. Крім того, ще десятки тисяч громадян офіційно вважаються зниклими безвісти, і надія знайти їх під завалами зменшується з кожною годиною. Про це у вівторок, 30 червня, офіційно повідомив голова Національної асамблеї (парламенту Венесуели) Хорхе Родрігес, передає міжнародне видання The Guardian.

За оприлюдненими даними очільника парламенту, наразі понад 10 570 людей дістали травми та поранення різного ступеня важкості. Попередні підрахунки на місцях руйнувань свідчать про пошкодження близько 900 будівель, з яких 189 знищено повністю, а понад 650 обвалилися частково.

Супутникові дані NASA та масштаби руйнувань

Водночас реальні наслідки природного лиха можуть виявитися значно масштабнішими, ніж вважалося раніше. Початкова оцінка супутникових знімків, оперативно опублікованих Національним управлінням з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), вказує на ймовірність куди серйозніших руйнувань інфраструктури.

Зокрема, незалежні дослідники з Університету штату Орегон, які детально проаналізували супутникові дані космічного агентства, дійшли тривожного висновку, що приблизно 58 870 будівель, ймовірно, були суттєво пошкоджені або вщент зруйновані в постраждалому регіоні. Пошуково-рятувальні роботи у зоні лиха тривають безперервно.

Перевантажена медицина та застереження ВООЗ щодо епідемій

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) офіційно б’є на сполох через високий ризик виникнення масштабних спалахів небезпечних інфекційних захворювань. Медична система Венесуели наразі повністю перевантажена та зазнала значних руйнувань, через що лікарі насилу справляються з ліквідацією наслідків стихійного лиха.

У спеціальній заяві ВООЗ наголошується, що в країні існує підвищений ризик спалахів кору та дифтерії, що зумовлено критично низьким рівнем вакцинації населення, який фіксувався ще до початку підземних поштовхів. Окрім цього, міжнародні експерти прогнозують загрозу поширення шкідливих тропічних хвороб — жовтої лихоманки, малярії, гарячки денге, чикунгунії та небезпечного вірусу Зіка.

Окремо у ВООЗ заявили про виникнення гострих проблем із наданням своєчасної акушерської допомоги вагітним жінкам та катастрофічні затримки з проведенням планових та екстрених хірургічних операцій. Пов’язано це з тим, що частина кваліфікованих медичних працівників наразі також зникла безвісти, а наявний персонал виснажений великим напливом постраждалих. Крім того, виявлено серйозні проблеми з належною поточною реєстрацією загиблих та єдиним відстеженням списків зниклих безвісти людей.

Нагадаємо, трагедія в країні сталася після того, як увечері 24 червня та вранці 25 червня у Венесуелі зафіксували серію потужних підземних поштовхів. Магнітуда найсильніших землетрусів становила 7,2, 7,5 та 4,5 бала за шкалою Ріхтера, що призвело до миттєвого обвалу житлових кварталів.