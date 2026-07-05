У Сумах запроваджують додаткове сповіщення про загрозу КАБів

В обласному центрі Сумщини посилюють заходи цивільного захисту населення через регулярні атаки російської тактичної авіації. У Сумах запроваджують додаткове оповіщення про загрозу КАБів. Рішення оперативно опрацювали разом із військовими, громадою та відповідними службами. Про це повідомив голова сумської ОВА Олег Григоров.

Новий інструмент інформування дозволить мешканцям міста швидше реагувати на критичну небезпеку з повітря.

Як працюватиме додатковий звуковий сигнал

Запроваджений механізм розрахований на випадки, коли загроза для конкретних районів стає максимально високою. Текстове повідомлення транслюватиметься через загальноміську систему гучномовців.

📢 «У разі безпосередньої загрози застосування керованих авіабомб по місту через гучномовці звучатиме додаткове повідомлення: “Увага! КАБи на місто. Усі в укриття!”», – повідомив Григоров.

За словами голови Сумської ОВА, це не замінює повітряну тривогу і повідомлення Повітряних сил. Це додатковий рівень інформування, який має допомогти людям швидше зреагувати і перейти в безпечне місце. Спеціалізоване попередження вмикатиметься паралельно з іншими системами цивільного захисту.

📢 «Почувши таке повідомлення, просимо негайно пройти до найближчого укриття або іншого безпечного місця», – резюмував Григоров.

Наслідки попередніх авіаційних ударів по місту

Необхідність запровадження додаткових систем захисту викликана важкими наслідками постійних російських обстрілів. Місто неодноразово зазнавало серйозних руйнувань та людських втрат.

Нагадаємо, росіяни атакували Суми дронами та авіабомбами пізно ввечері 3 липня. На превеликий жаль, у лікарні помер чоловік, який був у критично важкому стані після удару КАБ по Сумах. Медики боролися за його життя, але врятувати не вдалося. Лікарі провели всі необхідні реанімаційні заходи, проте травми виявилися несумісними з життям.

Основна частина руйнувань припала на житловий сектор. Від удару російської авіабомби по одній із центральних вулиць Сум загинули четверо цивільних. Ще 33 людини постраждали. Поранені громадяни продовжують отримувати медичну допомогу в лікувальних закладах регіону. Фіксація наслідків того обстрілу триває.

👉 Також нагадаємо, що окупаційні російські війська продовжують повітряний терор проти прифронтових міст України, цілеспрямовано застосовуючи важке озброєння по суто цивільних об’єктах. Ворог завдав серії ударів керованими авіаційними бомбами (КАБ) по одному з промислових підприємств Запоріжжя.