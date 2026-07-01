Авіаудар КАБами по Харкову: є жертви, велика кількість постраждалих

Окупаційні російські війська здійснили черговий акт терору проти цивільного населення Харкова, завдавши масованих ударів керованими авіаційними бомбами (КАБ). Ворожі прильоти зафіксовані одразу в кількох районах міста, що призвело до руйнувань, масштабних пожеж, поранень десятків містян та людських жертв. Про це в оперативних зведеннях повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Перший удар керованою авіабомбою прийшов у Київський район міста. Вибуховою хвилею та уламками там було суттєво пошкоджено житловий будинок та приватний автомобіль. Невдовзі ворог зафіксував другий удар, попередньо, в Основ’янському районі, де внаслідок вибуху миттєво спалахнула пожежа. Також під ворожим вогнем опинився Новобаварський район обласного центру.

Стрімке зростання кількості поранених та перші жертви

Інформація про постраждалих та масштаб руйнувань оновлювалася щохвилини в міру того, як екстрені служби обстежували місця прильотів. Спочатку влада звітувала про 6 поранених, згодом їх кількість збільшилася до 13 осіб. На жаль, підтвердилася інформація і про першу жертву — на цю хвилину відомо про одну загиблу людину.

Невдовзі дані знову суттєво змінилися. До 24 людей зросла кількість постраждалих через атаку російськими КАБами на Харків.

Серед поранених опинилися двоє неповнолітніх дітей. Зокрема, в однорічної дівчинки діагностовано гостру реакцію на сильний стрес, а 16-річний хлопець зазнав важких вибухових поранень. Наразі медики госпіталізували 9 постраждалих громадян, решта отримує допомогу на місці або направлена на амбулаторне лікування. Усім пацієнтам надається повний комплекс необхідної медичної допомоги.

📢 “15-річний хлопець загинув внаслідок ворожого удару КАБ по Харкову. 29 людей звернулися по медичну допомогу. Зокрема, до трьох зросла кількість постраждалих дітей: 17-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес. До лікарень доставлено 10 поранених. Медики надають усю необхідну допомогу”, – надав оновлену інформацію очільник ОВА.

Медична допомога знадобилась іще одній жінці, яка у середмісті Херсона потрапила під удар російського БпЛА типу «Гербера/Шахед». У 31-річної херсонки діагностувати вибухову травму та контузію. Їй призначили амбулаторне лікування.

Масштаби руйнувань цивільної інфраструктури

Наслідки авіаційного нальоту на житлові квартали міста є вкрай важкими. Окрім значних людських втрат, у Харкові внаслідок вибухів пошкоджено щонайменше чотири приватні житлові будинки, у приватному секторі сталася сильна пожежа. Також потужною вибуховою хвилею було повністю вибито вікна та понівечено фасад однієї з місцевих адміністративних будівель.

На всіх місцях ураження продовжується безперервна ліквідація наслідків авіаудару. До робіт залучені абсолютно всі профільні фахівці, екіпажі ДСНС, бригади швидкої допомоги та комунальні служби міста. Інформація щодо руйнувань продовжує ретельно уточнюватися правоохоронцями.

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👉 Також нагадаємо, що окупаційні російські війська протягом дня у середу, 1 липня, здійснили серію жорстоких атак на цивільну інфраструктуру Херсона та населені пункти області.