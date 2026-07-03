Kyiv замість Kiev: Швеція перейшла на український варіант топонімів

Офіційний Стокгольм зробив важливий крок у напрямку відновлення історичної справедливості та підтримки культурного суверенітету України на міжнародній арені. Урядові установи та дипломатична служба Швеції офіційно перейшли на автентичні українські варіанти написання географічних назв у шведськомовних комунікаціях. Про це у четвер, 2 липня, повідомило Міністерство закордонних справ України.

Згідно з ухваленим рішенням, у всіх офіційних документах, пресрелізах, заявах та внутрішньому документообігу шведських державних органів запроваджується нова транслітерація.

Зокрема, відтепер замість застарілого латинізованого варіанта Kiev використовуватимуть Kyjiv або Kyiv, замість Odessa писатимуть Odesa, а замість Donbass — Donbas.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга щиро привітав це історичне рішення колег та висловив глибоку вдячність шведській стороні за цей важливий політичний та дипломатичний крок.

📢 «Цілком логічно, що українські міста мають носити свої українські назви, а не похідні від російської мови варіанти, нав’язані століттями імперського панування», — наголосив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

У Міністерстві закордонних справ України також висловили окрему вдячність вищому керівництву Швеції та Посольству Швеції в Україні за послідовну підтримку та оперативне впровадження змін, які сприяють розриву з радянськими та російськими імперськими наративами.

Своєю чергою міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер-Стенергард підкреслила глибокий символізм та практичну значущість цього переходу для європейської спільноти. За її словами, назви — це не просто слова, адже вони несуть у собі історію, ідентичність і суверенне право кожного народу на самовизначення.

Успіх тривалої кампанії #CorrectUA

Нагадаємо, масштабне міжнародне коригування українських топонімів триває вже не перший рік. Ще у 2018 році МЗС України запустило всесвітню онлайн-кампанію #CorrectUA. У межах ініціативи дипломати та громадські активісти офіційно звернулися до провідних іноземних ЗМІ, картографічних сервісів та великих аеропортів світу з проханням виправити правопис столиці України (#KyivNotKiev) та інших міст.

За цей час ініціатива продемонструвала колосальні результати. Серед відомих міжнародних аеропортів, які першими відмовилися від російської транслітерації Kiev на користь Kyiv, значаться повітряні гавані Будапешта, Таллінна, Лондона, Гданська, Батумі, Тбілісі, Бухареста, Стамбула та Варшави. Тепер до цього процесу деколонізації географічних назв на державному рівні долучилася й Швеція.

👉 Також нагадаємо, Україна заявила про готовність ділитися з Республікою Корея своїм досвідом у сфері безпеки та пропонує Сеулу партнерство.