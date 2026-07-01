До держбюджету надійшло майже $600 млн від Світового банку

Міжнародні фінансові партнери продовжують надавати стабільну підтримку для забезпечення стійкості української соціальної сфери в умовах воєнного стану. До державного бюджету України надійшло майже $600 млн для фінансування соціальних виплат найбільш вразливим категоріям громадян. Про це офіційно повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі в середу, 1 липня.

За словами очільниці уряду, ці критично важливі кошти надав Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) в межах реалізації великого спільного зі Світовим банком проєкту під назвою SPIRIT.

Нинішній фінансовий транш сформований із двох джерел забезпечення. Зокрема, сума включає $300 млн, виділених за безпосередньої підтримки японських гарантій. А також $298,75 млн, які надійшли за підтримки офіційних двосторонніх гарантій уряду Великої Британії.

💶 Загальний затверджений обсяг фінансового проєкту SPIRIT становить $880 млн. Очікується, що масштабний проєкт сукупно охопить понад 1 мільйон українських громадян, які наразі гостро потребують адресної соціальної підтримки та фінансової допомоги від держави.

Покриття 18 видів виплат та програма «єЯсла»

Залучені іноземні ресурси мають чітке цільове спрямування та будуть використані для забезпечення широкого спектра державних зобов’язань.

📢 «Фінансування в межах проєкту покриватиме 18 видів соціальних виплат. Зокрема, допомогу сім’ям з дітьми, дітям із тяжкими захворюваннями, дітям-сиротам, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, особам з інвалідністю, багатодітним родинам, оплату послуги “муніципальна няня”, допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку, програму “єЯсла”. А також інші програми соціальної підтримки, що фінансуються з державного бюджету та не пов’язані з військовими цілями», — розповіла Юлія Свириденко.

Усі транші у межах цієї програми проходять суворий міжнародний аудит для підтвердження виключно гуманітарного призначення коштів.

Нагадаємо, дещо раніше Світовий банк офіційно схвалив нову масштабну рамкову програму довгострокової підтримки для України на загальну суму $3,39 млрд. Ці фінансові кошти у подальшому будуть спрямовані на активне продовження структурних реформ, сталий розвиток вітчизняного приватного сектору економіки та системне створення нових робочих місць у регіонах.