росіяни поцілили у пасажирський автобус Запоріжжя: є поранені

російські окупаційні війська у понеділок, 29 червня, атакували за допомогою ударного безпілотного літального апарата пасажирський автобус у Запоріжжі. Про черговий цілеспрямований терор проти мирного населення та наслідки ворожого обстрілу офіційно поінформував голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Очільник ОВА відзначив, що росіяни влаштували полювання на цивільний транспорт у Запоріжжі, нехтуючи всіма нормами міжнародного гуманітарного права та безпеки.

📢 «Через дрон, що вибухнув поруч з автобусом, є поранені пасажири», — йдеться у повідомленні керівника регіону. Наразі офіційно підтверджено, що чотирьом особам, які перебували всередині транспортного засобу під час вибуху, знадобилася невідкладна допомога медиків.

Серія атак безпілотників на Запоріжжя

Варто наголосити, що обстріл маршрутного автобуса став не єдиним злочином загарбників у місті за сьогодні. Протягом доби ворог також завдав удару за допомогою БпЛА по звичайному цивільному автомобілю в іншому районі Запоріжжя. За попередньою інформацією від екстрених служб, у цьому випадку, на щастя, обійшлося без постраждалих, проте сам автомобіль зазнав значних механічних пошкоджень.

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Також раніше, війська рф атакували за допомогою ударного безпілотного літального апарата пасажирське маршрутне таксі в одному з районів Запоріжжя. Внаслідок прямого влучання у цивільний транспортний засіб є жертви та поранені серед пасажирів.

Обстріли Харківської області

Схожа тактика використання безпілотників проти цивільних була зафіксована сьогодні й в інших регіонах країни. Нагадаємо, вранці 29 червня російські військові поцілили бойовим безпілотником по території Старосалтівської громади Чугуївського району, що на Харківщині. Внаслідок тієї ранкової атаки також постраждали мирні цивільні громадяни та було пошкоджено місцеву інфраструктуру.