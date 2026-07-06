Комбінована атака на столицю: руйнування будинків, загиблі та десятки поранених

У ніч проти 6 липня російські війська здійснили черговий масований обстріл української столиці. Наслідки ворожих ударів по столиці перелічив на своєму Telegram-каналі мер міста Віталій Кличко та назвав кількість потерпілих.

На місцях влучань уламків та руйнувань будівель триває масштабна рятувальна операція. За інформацією міської влади, дані щодо кількості поранених постійно оновлювалися протягом ночі. За його словами, загалом в столиці вже сім постраждалих; двох з них госпіталізували. Раніше чиновник повідомляв про трьох потерпілих. Згодом кількість госпіталізованих та поранених на місцях суттєво зросла. Наразі в столиці 24 постраждалих внаслідок атаки. 14 із них госпіталізували. В тому числі двох дітей — 7 та 8 років.

Руйнування та загоряння у житлових кварталах міста

Основні удари уламків ракет та безпілотників припали на висотну житлову забудову у кількох адміністративних районах Києва. Офіційні служби зафіксували значні пошкодження конструкцій.

Перші звіти з місць подій містили інформацію про займання у багатоповерхівках.

📢 «У Дарницькому районі, внаслідок падіння уламків, сталося загоряння в багатоквартирному житловому будинку. У Подільському – падіння уламків на один із житлових комплексів. Екстрені служби прямують на місця», – йдеться в його повідомленні.

Найбільш критична ситуація склалася на кількох об’єктах, де руйнування заблокували людей у власних квартирах.

Ситуація в районах столиці станом на ранок

Рятувальні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) працюють у посиленому режимі. Наслідки нічного обстрілу зафіксовані за такими адресами та локаціями:

Дарницький район: зафіксовано влучання уламків у 25-поверховий будинок на рівні 4 поверху. На верхніх поверхах заблоковані люди. Рятувальники працюють, щоб розблокувати людей на верхніх поверхах. Наразі врятували з будинку 22 людини, також виявили двох загиблих . Окрім цього, в цьому ж районі сталося загоряння на 24 і 23 поверхах 30-поверхового житлового будинку, звідки відбувається евакуація мешканців.

зафіксовано влучання уламків у 25-поверховий будинок на рівні 4 поверху. На верхніх поверхах заблоковані люди. Рятувальники працюють, щоб розблокувати людей на верхніх поверхах. Наразі врятували з будинку 22 людини, також . Окрім цього, в цьому ж районі сталося загоряння на 24 і 23 поверхах 30-поверхового житлового будинку, звідки відбувається евакуація мешканців. Подільський район: внаслідок влучання уламків у 21-поверховий будинок сталося часткове руйнування між 3 та 4 поверхами. російський комбінований удар в ніч проти 6 липня призвів до часткового руйнування будинку в Подільському районі. Рятувальники вивели 15 мешканців з будинку, де сталося часткове руйнування. З верхніх поверхів зняли трьох жінок та шістьох дітей.

📢 «У будинку сталося руйнування квартир з обох боків будівлі. Тривають пошуки постраждалих», – додав Кличко.

Оболонський район: зафіксовано загоряння складської будівлі та влучання на території нежитлової забудови.

Екстрені служби продовжують розбирати завали та шукати людей під уламками будівельних конструкцій. Інформація щодо остаточних руйнувань та постраждалих уточнюється.

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👉 Також раніше було повідомлено, що українська воєнна розвідка зафіксувала ознаки підготовки ворога до чергової масштабної атаки на об’єкти цивільної та критичної інфраструктури.