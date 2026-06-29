Затримано нардепа Сергія Кузьміних та обрано новий запобіжний захід

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) на виконання офіційної ухвали Вищого антикорупційного суду (ВАКС) затримали нардепа Сергія Кузьміних. Народного обранця, якого обвинувачують у зловживанні впливом, взяли під варту одразу після його повернення з відрядження до Іспанії. Після затримання суд невідкладно розглянув питання зміни запобіжного заходу. Про це повідомила Transparency International Ukraine та САП.

Судовий розгляд кримінального провадження стосовно політика триває у ВАКС ще з 2022 року. Попри тривалий процес, обвинувачений неодноразово порушував свої прямі процесуальні обов’язки та систематично пропускав судові засідання, через що колегія суддів уже кілька разів накладала на нього грошові штрафи.

Наразі час грає проти сторони обвинувачення, оскільки строк давності у цій справі спливає у січні 2027 року. Останній зрив засідання відбувся саме через закордонну поїздку депутата до Іспанії, що й змусило прокурорів САП реагувати жорстко.

⚖️ Рішення суду: цілодобовий арешт та електронний браслет

Розглянувши клопотання сторони обвинувачення, ВАКС ухвалив рішення відправити нардепа Сергія Кузьміних під цілодобовий домашній арешт. Крім того, суд задовольнив вимогу прокурора щодо стягнення раніше внесеної застави у дохід держави.

🛑На народного депутата також було покладено солідний перелік додаткових процесуальних обов’язків. Тепер він зобов’язаний:

беззастережно з’являтися за кожним першим викликом до суду,

невідкладно повідомляти про будь-яку зміну свого місця проживання,

офіційно здати на зберігання всі наявні закордонні паспорти та інші документи, що дають право на виїзд за межі України.

Контролювати переміщення політика правоохоронці будуть за допомогою електронного браслета.

Позиції сторін: аргументи обвинувачення та захисту

Під час судового засідання прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) наполегливо наполягав на застосуванні найсуворішого запобіжного заходу — тримання під вартою без права внесення застави.

Свою позицію прокурор обґрунтував тим, що нардеп постійно уникав суду, прикриваючись різними приводами: роботою в парламентських комітетах, закордонними відрядженнями чи раптовими лікарняними.

Зважаючи на те, що до січня 2027 року суду ще необхідно встигнути допитати свідків, детально дослідити наявні докази та провести судові дебати, обвинувачення просило стягнути колишню заставу у розмірі 49,6 тисячі гривень і не надавати альтернатив фінансового характеру.

Зі свого боку, захист парламентаря категорично заперечував проти задоволення клопотання САП. Адвокати переконували суд, що затримання та вимоги прокурорів є незаконними, оскільки документ нібито не був належним чином погоджений із Генеральним прокурором України.

Також захисники стверджували, що свідки у справі під час допитів не підтвердили факту безпосереднього впливу Кузьміних на них. Що стосується пропущеного засідання 1 червня, адвокат надав документи про лікування у нардепа пневмонії.

Наприкінці виступу захист наголосив, що потенційне ув’язнення народного обранця повністю заблокує його важливу державну діяльність, зокрема роботу в межах Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань лікування та протезування українських військовослужбовців і ветеранів.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Служба безпеки України офіційно завершила досудове розслідування стосовно очільника так званого «військового комісаріату лнр по м. Ровеньки».