Німеччина планує скоротити виплати біженцям з України – ЗМІ

Денис Молотов
Німеччина планує скоротити виплати біженцям з України - ЗМІ

Новоприбулі українські біженці більше не отримуватимуть «допомогу для громадян» у Німеччині. Натомість їм нараховуватимуть менші виплати за стандартами Закону про пільги для шукачів притулку. Відповідний законопроєкт був розроблений урядом ФРН, про що 6 серпня повідомило агентство Reuters.

☝️ Згідно з ініціативою, всі українці, які прибудуть на територію Німеччини з 1 квітня 2025 року, не зможуть претендувати на соціальну підтримку у розмірі, який наразі передбачено для інших категорій населення. Їх переведуть на систему нижчого рівня соціальних пільг — ті, що діють для осіб, які звертаються за притулком.

📉 Очікується, що ці зміни призведуть до зменшення щомісячної допомоги приблизно на 100 євро для кожного нового українського біженця.

За даними німецької влади, наразі в країні мешкає близько 1,25 мільйона українських громадян, які виїхали через війну. Серед них, близько 21 тисячі осіб прибули вже після 1 квітня 2025 року. Тобто, саме вони можуть першими відчути на собі нові правила.

⚖️ Законопроєкт наразі потребує схвалення урядом та верхньою палатою німецького парламенту (Бундесратом). Лише після цього документ набуде чинності.

📌 Раніше вже повідомлялося про плани Берліна запровадити жорсткіші умови для отримання соціальних виплат, зокрема для українських біженців, які наразі мають змогу отримувати допомогу за загальною програмою для безробітних.

👉 Також нагадаємо, що Кабінет міністрів Литви у середу, 9 липня, ухвалив рішення відкласти на шість місяців вимогу про знання мови. Це стосується українських біженців, котрі працюють або планують працевлаштування в країні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

