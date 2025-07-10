Четвер, 10 Липня, 2025
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Литва зробила виняток із мовних вимог для українських біженців

Денис Молотов
Денис Молотов
Литва зробила виняток із мовних вимог для українських біженців

Кабінет міністрів Литви у середу, 9 липня, ухвалив рішення відкласти на шість місяців вимогу про знання мови. Це стосується українських біженців, котрі працюють або планують працевлаштування в країні. Про це повідомив литовський національний мовник LRT.

📢 «Згідно з рішенням, мовна вимога буде призупинена ще щонайменше на шість місяців – до закінчення статусу тимчасового захисту, наданого українцям», – йдеться у повідомленні.

Спершу Міністерство освіти, науки та спорту Литви пропонувало не застосовувати вимогу про знання мови упродовж чотирьох років після надання тимчасового захисту. У наступній версії пропозиції йшлося про скасування пільгового періоду у 2028 році. Проте після критики з боку інших міністерств від цієї ідеї відмовились.

Міністр культури Литви Шарунас Бірутіс раніше заявляв, що така відстрочка є недоцільною. У письмовій заяві його пресслужби, оприлюдненій у середу, посадовець наголосив:

📢 «Володіння литовською мовою є ключовим фактором успішної інтеграції у литовське суспільство. Відтермінування не прискорюють цей процес. А також не допомагають людям ефективніше отримати доступ до ринку праці або державних послуг», – підкреслив міністр.

За інформацією Департаменту міграції, з початку повномасштабного вторгнення росії до Литви прибули близько 96 тисяч українців. Станом на вересень 2024 року працевлаштованими були понад 33 900 людей.

☝️ Нагадаємо, що раніше Федеральна рада Швейцарії також запровадила нові механізми для спрощення доступу до ринку праці для громадян України, які вимушено залишили свою країну через війну.

👉 Також раніше Литва підтвердила новий пакет військової допомоги для України на суму 30 мільйонів євро на різні потреби військової допомоги

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