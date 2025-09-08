Понеділок, 8 Вересня, 2025
ВІЙНА

Нічна атака рф: понад 100 БпЛА знищено українськими силами ППО

Денис Молотов
Сили протиповітряної оборони України успішно відбили масовану атаку російських безпілотників у ніч проти 8 вересня. За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, з 22:00 неділі, 7 вересня, ворог запустив 142 ударні БпЛА типу «Shahed», «Гербера» та інших безпілотників із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, а також із Чауди на тимчасово окупованому Кримському півострові. Серед них понад 100 дронів були типу «Shahed».

☝️ Станом на 08:30 8 вересня українська ППО збила та подавила 112 ворожих безпілотників, ефективно відпрацювавши на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Ударні дрони намагалися уражати цивільні та стратегічні об’єкти, але завдяки взаємодії авіації, зенітних ракетних підрозділів, систем РЕБ, мобільних вогневих груп (МВГ) і безпілотних комплексів Сил оборони більшість цілей були нейтралізовані.

Під час атаки зафіксовано 26 влучань по семи ключових локаціях, а уламки збитих безпілотників впали на одній території. Декілька ворожих дронів усе ще перебували у повітрі, тож повітряний напад тривав.

Нічна атака рф: понад 100 БпЛА знищено українськими силами ППО Раніше повідомлялося, що у ніч проти 8 вересня російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками. Вибухи було зафіксовано у Київській області та Миколаєві.

Ефективність української протиповітряної оборони під час таких масованих ударів підкреслює важливість модернізації систем ППО. Також важливо підвищення готовності сил для захисту від російських безпілотників у майбутньому.

👉 Також нагадаємо, що в ніч проти 8 вересня російські війська здійснили атаку ударним БпЛА «Герань-2» типу «Shahed» по селищу Новодонецьке Краматорського району Донецької області.

  • Володимир Зеленський 7 вересня повідомив, що росія застосовує у таких повітряних ударах від 300 до 400 «Shahed». Саме така кількість перехоплювачів, за його словами, потрібна для ефективного прикриття українських міст і стратегічних об’єктів.
Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

