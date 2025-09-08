Понеділок, 8 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Атака дроном “Shahed” на Новодонецьке: загинули цивільні мешканці

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака рф дроном Shahed на Новодонецьке: загинули цивільні мешканці

У ніч проти 8 вересня російські війська здійснили атаку ударним БпЛА «Герань-2» типу «Shahed» по селищу Новодонецьке Краматорського району Донецької області. Про подію повідомила Донецька обласна прокуратура.

За офіційними даними, дрон влучив у двоповерховий житловий будинок, де перебували мешканці. Внаслідок удару загинули 77-річний чоловік та його 51-річна донька. Поранень зазнали 76-річна дружина загиблого і 67-річний місцевий житель.

Атака рф дроном Shahed на Новодонецьке: загинули цивільні мешканці ☝️ Крім пошкодженого будинку, на місці обстрілу зафіксовано знищення автомобіля. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину рф.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що за 7 вересня російські атаки вбили чотирьох жителів області: двох у Новодонецькому, одного у Слов’янську та ще одного у Торецькому. Десять людей отримали поранення. Загальна кількість жертв, як зазначив посадовець, подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

👉 Раніше, 7 вересня, війська рф атакували мікроавтобус у Слов’янську за допомогою FPV-дронів. Тоді загинув один цивільний і кілька людей дістали поранення.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
СТРІЧКА НОВИН

Нічна атака рф: понад 100 БпЛА знищено українськими силами ППО

ВІЙНА

Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення

ПОДІЇ

Радіаційна «тривога» у Кропивницькому вночі 7 вересня

ПОДІЇ

Юрист по земельним питанням Київ — професійна допомога у сфері земельного права

СУСПІЛЬСТВО

Видобуток нафти зросте з жовтня: рішення ОПЕК+

ВАЖЛИВО

Трамп пообіцяв врегулювати російсько-українську війну найближчим часом

ВАЖЛИВО

Як житимуть українські школи в новому навчальному році

ОСВІТА

Луганська область спрямувала понад 67 млн грн на потреби Сил оборони у вересні

ЛУГАНЩИНА

Орбан заявив, що не є антиукраїнським і хоче майбутнього для України

ПОЛІТИКА

Україна потребує сотень перехоплювачів для відбиття масованих атак

ПОЛІТИКА

В ЗСУ відреагували на інформацію про тотальну корупцію в ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

Пропагандистка рф симоньян повідомила що хвора

ПОДІЇ

Зеленський повідомив, що вважатиме перемогою України

ВАЖЛИВО

Це був місяць випробувань, позитивних змін і результатів: Сирський розкрив успіхи ЗСУ у серпні 2025

ПОДІЇ

Україна відбила 156 бойових зіткнень за добу: ворог застосував 16 ракет та 143 керовані бомби – Генштаб

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"