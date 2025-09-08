Атака дроном “Shahed” на Новодонецьке: загинули цивільні мешканці

У ніч проти 8 вересня російські війська здійснили атаку ударним БпЛА «Герань-2» типу «Shahed» по селищу Новодонецьке Краматорського району Донецької області. Про подію повідомила Донецька обласна прокуратура.

За офіційними даними, дрон влучив у двоповерховий житловий будинок, де перебували мешканці. Внаслідок удару загинули 77-річний чоловік та його 51-річна донька. Поранень зазнали 76-річна дружина загиблого і 67-річний місцевий житель.

☝️ Крім пошкодженого будинку, на місці обстрілу зафіксовано знищення автомобіля. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину рф.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що за 7 вересня російські атаки вбили чотирьох жителів області: двох у Новодонецькому, одного у Слов’янську та ще одного у Торецькому. Десять людей отримали поранення. Загальна кількість жертв, як зазначив посадовець, подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

👉 Раніше, 7 вересня, війська рф атакували мікроавтобус у Слов’янську за допомогою FPV-дронів. Тоді загинув один цивільний і кілька людей дістали поранення.