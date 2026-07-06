У Вишневому на Київщині знищено будинки на п’яти вулицях

Приміські населені пункти Київської області зазнали масованої повітряної атаки з боку російських військ. У місті Вишневе під Києвом внаслідок російського ракетного удару знищено десятки будинків на п’яти вулицях. Зараз там тривають рятувально-пошукові роботи, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник у понеділок, 6 липня.

На місці події розгорнуто сили екстрених служб, які здійснюють ліквідацію пожеж та пошук людей.

Хід пошуково-рятувальної операції та стан руйнувань

Ситуація на місці влучання залишається напруженою через тривалу небезпеку на об’єкті. Керівник військової адміністрації детально описав поточний стан справ у зоні ураження:

📢 «Зараз продовжується детонація, працюють правоохоронці, поліція, ДСНС. Як тільки буде надано дозвіл, будемо переходити до демонтажів зруйнованих конструкцій, але зараз в першу чергу проходимо по підвалах, шукаємо, чи немає ще людей, які сховалися. Спілкуємося з рідними, близькими, з’ясовуємо, чи є люди, яких потрібно евакуювати. Роботи ще багато, наслідки страшні, майже п’ять вулиць повністю знищені. Це десятки будинків, до сотні. Багато пожеж, довіз відбувається водовозами», – розповів він.

Найбільш складна ситуація залишається у Вишневому Бучанського району. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа на території складських приміщень. Ударною хвилею та уламками пошкоджено десятки об’єктів. Постраждали приватні житлові будинки, адміністративні, складські та торговельні будівлі. Через задимленість від пожеж стан повітря погіршився в п’ять разів. Тому містянам рекомендують зачинити вікна.

Дані про загиблих, поранених та евакуйованих громадян

З перших хвилин після атаки головним пріоритетом було збереження життя людей. Організована евакуація жителів із небезпечної зони. На місці створено пункти незламності і тимчасові штаби ліквідації наслідків. На місці також працюють співробітники соціальних служб і психологи.

Очільник ОВА оприлюднив офіційну статистику щодо людських втрат та надання допомоги:

📢 «Ми організували пункти для розміщення людей. Ми довозимо людей місцевих. Ми забезпечували це саме від початку. Вивозилися, евакуювалися п’ять сотень людей звідси саме таким чином», – сказав голова ОВА і додав, що кількість постраждалих зросла до 26 людей, а число загиблих не змінилося – три особи.

Деталізована інформація щодо постраждалих та евакуації:

Загиблі: внаслідок російського удару загинули троє людей.

внаслідок російського удару загинули троє людей. Поранені: відомо про 26 постраждалих, серед яких двоє дітей — немовля віком 9 місяців та 12-річна дитина.

відомо про 26 постраждалих, серед яких двоє дітей — немовля віком 9 місяців та 12-річна дитина. Госпіталізація: до медичних закладів госпіталізовано 18 людей, троє перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їхні життя та надають усю необхідну допомогу.

до медичних закладів госпіталізовано 18 людей, троє перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їхні життя та надають усю необхідну допомогу. Евакуація: на цей час евакуйовано близько 500 людей з небезпечної зони.

Заходи з ліквідації наслідків та екологічні рекомендації

Для тих, хто не може повернутися до своїх осель, забезпечено тимчасове розміщення. Людей приймають у підготовлених пунктах тимчасового перебування, модульних містечках та закладах соціальної сфери. Кожен отримує необхідну допомогу, гуманітарну підтримку, а за потреби — медичний і психологічний супровід.

Після пожеж, спричинених ударом, тимчасово погіршилася якість атмосферного повітря.

📢 «Прошу жителів, особливо дітей, людей поважного віку та тих, хто має хронічні захворювання, обмежити перебування на відкритому повітрі, тримати зачиненими вікна та уважно стежити за офіційними повідомленнями», – зазначив очільник ОВА,

На місці безперервно працюють усі служби. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки, поліцейські забезпечують правопорядок і безпеку, медики надають допомогу постраждалим, комунальні служби розчищають територію, відновлюють роботу інженерних мереж та допомагають людям.

📢 «Дякую працівникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України, медикам, комунальникам, енергетикам, газовикам, та всім, хто безперервно працює на місці. Сьогодні кожен із вас виконує надзвичайно важливу роботу — рятує життя, підтримує людей і допомагає громаді вистояти», – наголосив Микола Калашник.

Роботи тривають. Влада просить всіх жителів області не нехтувати сигналами повітряної тривоги, дотримуватися рекомендацій фахівців та користуватися виключно офіційною інформацією.

Інформація буде оновлюватись у міру надходження нових даних від служб.

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