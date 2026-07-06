Україна скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН через масовані атаки рф

Українське зовнішньополітичне відомство ініціювало термінові міжнародні заходи у відповідь на чергову ескалацію повітряних ударів з боку російської федерації. Україна офіційно звернулася з проханням про скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з другим за останні кілька днів масштабним ударом російських агресорів. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в соцмережі Х (колишній Twitter) у понеділок, 6 липня.

Офіційний Київ наполягає на швидкій реакції з боку міжнародної спільноти для припинення вбивств цивільного населення.

Звернення МЗС до головуючої країни та заклик до членів Радбезу

Українська дипломатія розгорнула активну роботу з представниками держав, які відповідають за координацію безпекових процесів у світі. За його словами, українська сторона закликала членів Радбезу та Демократичну Республіку Конго, яка наразі головує у ньому, невідкладно підтримати цей запит.

Очільник Міністерства закордонних справ дав жорстку оцінку діям країни-агресора та окреслив глобальні загрози від цих атак:

📢 «Кожна російська ракета, запущена проти України, несе в собі послання, яке виходить далеко за межі наших кордонів. Воно покликане переконати світ, що насильство може замінити закон, що страх сильніший за солідарність і що жорстокість залишається без наслідків», – написав Сибіга.

Вимоги щодо рішучих дій та стримування агресії

Українська сторона наголошує на неефективності виключно політичних заяв та висловлення стурбованості з боку міжнародних інституцій. Міністр зазначив, що запізнілі або слабкі реакції міжнародної спільноти не здатні зупинити російський терор – для цього потрібні виключно рішучі, принципові та своєчасні дії. Андрій Сибіга закликав до єдності задля стримування агресора та відновлення справедливого і тривалого миру відповідно до Статуту ООН.

Ключові тези дипломатичного запиту України:

Негайне проведення засідання під керівництвом Демократичної Республіки Конго;

Перехід від політичних заяв до рішучих і своєчасних дій для захисту цивільних;

Посилення міжнародної солідарності проти спроб замінити правопорядок насильством.

Трагічні наслідки нічного обстрілу України та столиці

Приводом для термінового скликання міжнародного органу стали важкі наслідки останнього комбінованого обстрілу. Ворог застосував безпрецедентну кількість засобів ураження.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня росія атакувала Україну 68 ракетами та понад 350 дронами. Підрозділи ППО збили більшість ворожих цілей, але жодну з 29 балістичних ракет перехопити не вдалося.

Найбільших руйнувань та жертв зазнав безпосередньо обласний центр. Найбільше постраждав Київ, де загинули 12 людей і понад 50 постраждали. Через значні людські втрати у столиці оголосили день жалоби 7 липня. Пошуково-рятувальні операції та розчищення завалів на місцях влучань тривають.