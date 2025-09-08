Україна потребує сотень перехоплювачів для відбиття масованих атак

У ніч проти неділі українські сили протиповітряної оборони зафіксували масовану атаку росії з використанням ударних безпілотників. Перехоплювачі здійснили понад 150 успішних знищень дронів, однак масштаби обстрілу були надзвичайно великими.

Шостий президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 7 вересня повідомив, що росія застосовує у таких повітряних ударах від 300 до 400 «Shahed». Саме така кількість перехоплювачів, за його словами, потрібна для ефективного прикриття українських міст і стратегічних об’єктів.

За словами глави держави, лише минулої ночі ворог випустив понад 400 «Shahed». А загальна кількість безпілотників, використаних у цій атаці, становила 810 одиниць. Президент наголосив, що майже половина з них призначена для створення перевантаження у небі та виснаження української системи протиповітряної оборони (ППО).

📢 «Звісно, не все поки що збивається, і треба ще додатково посилювати нашу протиповітряну оборону. Це пріоритетне завдання. росіяни тримають кількість “шахедів” у масованих ударах на рівні 300–400 за один такий удар, наші перехоплювачі мають вийти на відповідний показник. Це реально – потенціал виробництва є, фінанси та контракти – вони є, вони забезпечуються, потрібне масштабування відповідних підрозділів», – підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що навіть попри значні успіхи українських захисників, які змогли знищити велику кількість безпілотників під час останньої атаки, досягти стовідсоткової ефективності поки не вдалося. Тому розвиток і розширення системи ППО залишаються першочерговими завданнями.

☝️ Зеленський також звернув увагу на необхідність жорсткої відповіді світової спільноти на масовані обстріли, що здійснює росія. На його думку, агресивність цих дій свідчить про спробу владіміра путіна перевірити реакцію світу та дізнатися, чи готові інші держави миритися з такими атаками.

📢 Раніше Зеленський заявляв, що «заяви лідерів і держав після масованих ударів по Україні мають бути продовжені сильними діями». Україна очікує на чітку та потужну реакцію з боку Сполучених Штатів і партнерів.

Окремо Зеленський в інтерв’ю ABC News наголосив, що перемогою для України є її виживання як незалежної держави. Саме цей факт, за його словами, демонструє, що попри спроби кремля окупувати країну, українці залишаються вірними своїй ідентичності та боронять незалежність.