Четвер, 28 Серпня, 2025
Нічна атака Херсона: шість дронів поцілили у лікарню

Денис Молотов
Денис Молотов
Нічна атака Херсона: шість дронів поцілили у лікарню

Минулої ночі російські війська здійснили чергову атаку на Херсон, застосувавши шість безпілотників. Метою удару став один із медичних закладів у Дніпровському районі міста.

Як повідомила Херсонська міська військова адміністрація (МВА), «Вночі російські окупанти влаштували дроновий терор одного з медзакладів у Дніпровському районі Херсона».

Атака розпочалася близько 23:00. Унаслідок ворожого нальоту пошкоджено щонайменше 10 вікон у будівлі та три цивільні автомобілі. На щастя, серед пацієнтів і медичного персоналу ніхто не постраждав.

Херсонщина під вогнем

За даними місцевої влади, протягом доби під російськими ударами опинилися сім населених пунктів Херсонської громади: сам Херсон, а також Комишани, Молодіжне, Наддніпрянське, Садове, Придніпровське та Антонівка.

Окупанти застосовували артилерію та дрони, внаслідок чого було пошкоджено об’єкти соціальної інфраструктури, адмінбудівлю та кілька приватних будинків.

Трагічні наслідки обстрілів: у Херсонській громаді одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Попередні атаки

☝️ Як повідомлялося, вранці 27 серпня російські війська знову атакували Херсон та кілька населених пунктів області. За офіційними даними, внаслідок ворожих ударів загинули щонайменше четверо людей, ще семеро цивільних зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

⚠️ Херсонщина щодня перебуває під ударами окупантів, а лікарні та об’єкти критичної інфраструктури стають одними з головних цілей. Місцева влада закликає мешканців бути максимально обережними, реагувати на сигнали тривоги й не ігнорувати правила безпеки.

