Безперервна атака на Херсонщину: росіяни вбили та поранили цивільних

Вранці 27 серпня російські війська знову атакували Херсон та кілька населених пунктів області. За офіційними даними, внаслідок ворожих ударів загинули щонайменше четверо людей, ще семеро цивільних зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Про це повідомили Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА) та Херсонська обласна прокуратура.

Близько 05:00 російські загарбники відкрили артилерійський вогонь по Дніпровському району Херсона. Під обстріл потрапила жінка 1972 року народження, яка перебувала вдома. Вона дістала вибухову травму та множинні опіки, після чого була госпіталізована. У прокуратурі додали, що внаслідок цього удару загинула інша місцева жителька — 81-річна жінка.

Невдовзі, приблизно о 06:30, ворог атакував центральну частину Херсона безпілотником. Постраждав 67-річний чоловік, у якого діагностували контузію, уламкове поранення скроні та закриту черепно-мозкову травму. Його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. До медиків звернувся ще один постраждалий — 56-річний херсонець, який отримав контузію, вибухову травму та уламкові поранення обличчя.

Трагічні новини надійшли і з Нововоронцовки. О 09:00 росіяни обстріляли артилерією місцеве агропідприємство. Внаслідок прямого влучання загинули двоє працівників ферми: 45-річний чоловік і 40-річна жінка.

📢 «Двоє цивільних загинули внаслідок артобстрілу ферми у селищі Нововоронцовка на Херсонщині – розпочато провадження», – повідомили в обласній прокуратурі. Там також додали, що триває досудове розслідування воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Крім того, стало відомо про загибель ще одного мирного жителя від атаки російського дрона. 23 серпня в місті Берислав БпЛА вбив 78-річного чоловіка, який перебував на околиці населеного пункту.

Вечірні атаки росіян на Херсонщину

Обстріли тривали й у другій половині дня. Близько 16:15 російські війська вдарили по Херсону, внаслідок чого постраждали двоє чоловіків — 35 та 62 років. Попередньо, у них діагностовані вибухові травми. Також підтверджено загибель ще однієї мешканки міста — жінки 1944 року народження, яка потрапила під артилерійський вогонь.

Як повідомлялося раніше, 25 серпня ввечері росіяни атакували Дніпровський район Херсона безпілотником. Тоді поранення отримав 50-річний чоловік.

Таким чином, лише за кілька діб Херсонщина зазнала численних атак, які призвели до нових жертв серед цивільних. Прокуратура та поліція документують воєнні злочини російських військових, аби винні були притягнуті до відповідальності.

