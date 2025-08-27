Середа, 27 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Безперервна атака на Херсонщину: росіяни вбили та поранили цивільних

Денис Молотов
Денис Молотов
Безперервна атака на Херсонщину: росіяни вбили та поранили цивільних

Вранці 27 серпня російські війська знову атакували Херсон та кілька населених пунктів області. За офіційними даними, внаслідок ворожих ударів загинули щонайменше четверо людей, ще семеро цивільних зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Про це повідомили Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА) та Херсонська обласна прокуратура.

Близько 05:00 російські загарбники відкрили артилерійський вогонь по Дніпровському району Херсона. Під обстріл потрапила жінка 1972 року народження, яка перебувала вдома. Вона дістала вибухову травму та множинні опіки, після чого була госпіталізована. У прокуратурі додали, що внаслідок цього удару загинула інша місцева жителька — 81-річна жінка.

Невдовзі, приблизно о 06:30, ворог атакував центральну частину Херсона безпілотником. Постраждав 67-річний чоловік, у якого діагностували контузію, уламкове поранення скроні та закриту черепно-мозкову травму. Його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. До медиків звернувся ще один постраждалий — 56-річний херсонець, який отримав контузію, вибухову травму та уламкові поранення обличчя.

Трагічні новини надійшли і з Нововоронцовки. О 09:00 росіяни обстріляли артилерією місцеве агропідприємство. Внаслідок прямого влучання загинули двоє працівників ферми: 45-річний чоловік і 40-річна жінка.

📢 «Двоє цивільних загинули внаслідок артобстрілу ферми у селищі Нововоронцовка на Херсонщині – розпочато провадження», – повідомили в обласній прокуратурі. Там також додали, що триває досудове розслідування воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Крім того, стало відомо про загибель ще одного мирного жителя від атаки російського дрона. 23 серпня в місті Берислав БпЛА вбив 78-річного чоловіка, який перебував на околиці населеного пункту.

Вечірні атаки росіян на Херсонщину

Обстріли тривали й у другій половині дня. Близько 16:15 російські війська вдарили по Херсону, внаслідок чого постраждали двоє чоловіків — 35 та 62 років. Попередньо, у них діагностовані вибухові травми. Також підтверджено загибель ще однієї мешканки міста — жінки 1944 року народження, яка потрапила під артилерійський вогонь.

Як повідомлялося раніше, 25 серпня ввечері росіяни атакували Дніпровський район Херсона безпілотником. Тоді поранення отримав 50-річний чоловік.

Таким чином, лише за кілька діб Херсонщина зазнала численних атак, які призвели до нових жертв серед цивільних. Прокуратура та поліція документують воєнні злочини російських військових, аби винні були притягнуті до відповідальності.

☝️ Також нагадаємо, що в ніч із 26 на 27 серпня російські війська знову атакували Сумську область безпілотниками. Найбільш потужний удар припав на околиці обласного центру.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Трамп визнав, що Україні треба бити по росії

ВАЖЛИВО

США можуть визнати рф спонсоркою тероризму через викрадення українських дітей – сенатор

ПОЛІТИКА

Бельгія готова відправити війська в Україну

ПОЛІТИКА

Відомі перші країни, дозволені для множинного громадянства

ВЛАДА

У Євросоюзі зростає інтерес до інвестицій в оборонний сектор України

ЕКОНОМІКА

МЗС Угорщини обурене заявами Зеленського про «Дружбу»

ПОЛІТИКА

На Покровський та Новопавлівський напрямки припала половина боїв: карта від Генштабу

ПОДІЇ

В Україні збільшують кількість індустріальних парків

ЕКОНОМІКА

Старобільська громада здійснює допомогу до Дня знань дітям військових

ЛУГАНЩИНА

«Зроблено в Україні»: новий офіс центру зайнятості допомагає бізнесу та підприємцям 

СУСПІЛЬСТВО

Трамп хотів залишити собі кубок Чемпіонату Світу з футболу

ПОДІЇ

Школярі представили Луганщину на всеукраїнському етапі «Джури-2025»

ЛУГАНЩИНА

Фейк: Мешканці Сум масово відмовляються здавати квартири в оренду військовим

СТОПФЕЙК

Україна вимагає конкретних і дієвих гарантій безпеки – Андрій Сибіга

ВЛАДА

Україна закликала Будапешт до енергетичної незалежності від росії

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"