НБУ: дефіцит електроенергії загальмує зростання економіки України

Національний банк України (НБУ) у своєму інфляційному звіті за жовтень 2025 року повідомив, що дефіцит електроенергії стане одним із ключових факторів уповільнення економічного зростання у найближчі роки.

Згідно з прогнозом, у 2026 році очікується підвищення тарифів на електроенергію для населення та поглиблення енергетичної кризи, що безпосередньо вплине на темпи зростання ВВП.

📊 За розрахунками НБУ, у четвертому кварталі 2025 року та на початку 2026-го економіка працюватиме в умовах нестачі електроенергії на рівні 4–6%, тоді як середній річний дефіцит у 2026 році становитиме приблизно 3%. Це призведе до скорочення приросту ВВП приблизно на 0,2 відсоткових пункта, що найбільше позначиться на промисловості, транспорті та сфері послуг.

☝️ У звіті наголошується, що наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру можуть поглибити дефіцит електроенергії. Крім того, очікується зростання інфляційного тиску через підвищення тарифів, необхідних для відновлення енергетичних потужностей та закупівлі енергоносіїв з-за кордону.

📌 Значний тиск на бюджет також чинитиме імпорт природного газу. За прогнозами НБУ, у 2025 році Україна імпортує близько 6 млрд кубометрів газу, у 2026 році — 5 млрд, а у 2027 році — 3 млрд. Це спричинить щорічні витрати понад 3 млрд доларів у період з 2025 по 2027 рік.

Економічне зростання у 2025 році, за оцінками Нацбанку, сповільниться до 1,9% через руйнування інфраструктури та енергетичних потужностей. У 2026 році очікується помірне зростання на рівні 2%. Тоді, як у 2027 році прогнозується поступове відновлення — до 2,8% завдяки відновленню аграрного сектору, інвестиціям у реконструкцію та стабілізації енергетичної системи.

🌍 Міжнародні аналітики також прогнозують підвищення глобального попиту на електроенергію. За даними Rystad Energy, протягом наступного десятиліття світове споживання електроенергії зросте на 30%. Це стається через розвиток електромобільного транспорту, дата-центрів і збільшення енергоспоживання будівель.

👉 Нагадаємо, за прогнозом Світового банку, зростання економіки України у 2026 році залишиться на рівні 2%. А прискорення до 5% очікується лише у 2027 році.