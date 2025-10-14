МВФ залишив прогноз ВВП України на рівні 2,0% — оновлений звіт WEO

Міжнародний валютний фонд підтвердив прогноз щодо зростання реального ВВП України до 2,0%. Як зазначено в оновленій доповіді Огляд світової економіки (WEO), презентація якої відбулася у Вашингтоні, документ представив головний економіст МВФ П’єр-Олівʼє Горінчас, повідомляє «Укрінформ».

У розділі, присвяченому прогнозам для європейських економік, МВФ вказує, що у 2025 році зростання реального ВВП України очікується на рівні 2,0%, а у 2026-му — 4,5%. Ці показники відповідають квітневому звіту WEO, за винятком уточнення минулорічного результату — тепер Фонд оцінює ВВП за 2024 рік у 2,9% замість попередніх 3,5%.

Щодо індексу споживчих цін, то динаміка, за оцінками Фонду, залишилася майже незмінною. Очікується інфляція на рівні 12,6% у поточному році та 7,6% у 2026-му. У квітневому звіті прогноз становив відповідно 12,6% і 7,7%.

Помітні зміни спостерігаються у прогнозах поточного рахунку платіжного балансу: тепер МВФ очікує дефіцит на рівні мінус 16,5% цього року та мінус 12,6% наступного. У квітневому документі показники були дещо кращими — мінус 15,9% і мінус 10,6% відповідно.

Також у Фонді прогнозують незначне підвищення рівня безробіття в Україні. У 2025 році воно становитиме 11,6%, що трохи вище, ніж торішні 11,5%. Водночас у 2026 році очікується поступове зниження до 10,2%.

📈 Загалом, зазначають у МВФ, українська економіка демонструє помірне, але стабільне відновлення, попри триваючі виклики, пов’язані з війною.

☝️ На глобальному рівні Фонд прогнозує сповільнення економічного зростання:

з 3,3% у 2024 році до 3,2% у 2025-му та 3,1% у 2026 році.

