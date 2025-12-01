Наслідки удару по Дніпру: зросла кількість жертв та поранених

У Дніпрі кількість загиблих після російського ракетного удару зросла до чотирьох. Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, оприлюднивши уточнені дані в Telegram у понеділок, 1 грудня.

📢 «У Дніпрі вже четверо загиблих. Щирі співчуття рідним. Поранених – 22. Всім лікарі надають необхідну меддопомогу», — написав він.

1 з 10

За інформацією обласної влади, частина постраждалих перебуває на амбулаторному лікуванні, тоді як більшість були госпіталізовані. Серед поранених — шестеро людей у тяжкому стані.

Рятувальники ДСНС підтверджують оновлені дані щодо кількості жертв.

📢 «Внаслідок російського ракетного удару по місту загинули 4 людини, попередньо ще 22 поранені. 4 людей вдалося врятувати», — повідомили в ДСНС.

☝️ Ранком цього ж дня російські війська завдали по Дніпру чергового удару. На першому етапі надходила інформація про трьох загиблих і 15 постраждалих. Наразі дані було оновлено — збільшилася кількість поранених та жертв. Попередньо відомо, що удар пошкодив СТО та одне з міських підприємств.

За даними місцевої влади та екстрених служб, ракетний удар Дніпра став черговою цілеспрямованою атакою рф по містах України, що зумовила зростання кількості людських жертв та руйнування цивільної інфраструктури.

Українські рятувальники продовжують ліквідацію наслідків трагедії, а місцеві лікарні — надавати медичну допомогу всім постраждалим.