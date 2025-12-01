Понеділок, 1 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Наслідки удару по Дніпру: зросла кількість жертв та поранених

Денис Молотов
Наслідки удару по Дніпру: зросла кількість жертв та поранених

У Дніпрі кількість загиблих після російського ракетного удару зросла до чотирьох. Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, оприлюднивши уточнені дані в Telegram у понеділок, 1 грудня.

📢 «У Дніпрі вже четверо загиблих. Щирі співчуття рідним. Поранених – 22. Всім лікарі надають необхідну меддопомогу», — написав він.

За інформацією обласної влади, частина постраждалих перебуває на амбулаторному лікуванні, тоді як більшість були госпіталізовані. Серед поранених — шестеро людей у тяжкому стані.

Рятувальники ДСНС підтверджують оновлені дані щодо кількості жертв.

📢 «Внаслідок російського ракетного удару по місту загинули 4 людини, попередньо ще 22 поранені. 4 людей вдалося врятувати», — повідомили в ДСНС.

☝️ Ранком цього ж дня російські війська завдали по Дніпру чергового удару. На першому етапі надходила інформація про трьох загиблих і 15 постраждалих. Наразі дані було оновлено — збільшилася кількість поранених та жертв. Попередньо відомо, що удар пошкодив СТО та одне з міських підприємств.

За даними місцевої влади та екстрених служб, ракетний удар Дніпра став черговою цілеспрямованою атакою рф по містах України, що зумовила зростання кількості людських жертв та руйнування цивільної інфраструктури.

Українські рятувальники продовжують ліквідацію наслідків трагедії, а місцеві лікарні — надавати медичну допомогу всім постраждалим.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Атака дрона рф у Херсоні: загинула жінка та 6-річна дитина

ВІЙНА

Британія в ОБСЄ: мирна угода повинна захищати суверенітет України

ВАЖЛИВО

Через атаку рф Польща приводила ППО у повну бойову готовність

ВІЙНА

Фінляндія долучається до «морської коаліції»

ВАЖЛИВО

Кількість боїв на фронті за добу зросла на третину: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Генштаб оновив карту бойових дій: на фронті 183 бої, третина – на Покровському напрямку

ВІЙНА

Зеленський звільнив Андрія Єрмака та анонсував перезавантаження ОП

ВАЖЛИВО

Обстріл Білої Церкви: загиблі та поранені після нічної атаки рф

ВІЙНА

Україна відреагувала на заяви Казахстану про КТК

ВЛАДА

Переговори у Флориді: Україна і США обговорюють «невирішені питання»

ВАЖЛИВО

Ракетна атака Дніпра: росіяни влучили по місту, є жертви

ВАЖЛИВО

На росії перестав існувати конструктор пускових установок для ракетних комплексів «Іскандер»

ПОДІЇ

Продаж валюти в НБУ сягнув рекордного рівня від початку року

ЕКОНОМІКА

Рютте: росія не має права вето на вступ України до НАТО

ПОДІЇ

Брюссель фіксує деградацію демократії в Угорщині за правління Орбана

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ