Наслідки ракетної атаки на Умань: працюють екстрені служби

Денис Молотов
Наслідки ракетної атаки на Умань: працюють екстрені служби
Фото: Наслідки російського ракетного удару по місту Умань, Черкаської області.

Ракетний удар по Умані російські війська здійснили 26 грудня. Про наслідки ворожої атаки повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець.

За попередніми даними, російська ракета влучила у приватний житловий будинок у межах міста. Внаслідок удару постраждали шестеро людей, серед яких двоє дітей.

Інформацію про масштаби руйнувань та перебіг ліквідації наслідків також підтверджують оприлюднені відеокадри. Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував у Telegram відео з місця влучання, на якому зафіксовані пошкодження житлової забудови.

☝️ Наразі на місці ракетного удару працюють усі профільні служби — рятувальники, правоохоронці та медики. Триває ліквідація наслідків атаки, постраждалим надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, цієї ж ночі в Одеській області внаслідок російської атаки на морські порти були пошкоджені судна під прапорами Словаччини та Республіки Палау, а також елеватори й складські приміщення.

Також повідомлялося, що війська рф у ніч проти 26 грудня вдарили по залізничній станції у Ковелі, пошкодивши об’єкти інфраструктури Львівської залізниці.

