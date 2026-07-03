Атака КАБами по Запоріжжю: зростання кількості поранених та загиблих

Окупаційні російські війська продовжують повітряний терор проти прифронтових міст України, застосовуючи важке озброєння по цивільних об’єктах. Ворог завдав ударів керованими авіаційними бомбами (КАБ) по одному з промислових підприємств Запоріжжя. Бомбовий удар було здійснено посеред дня, коли на робочих місцях та вулицях перебувала найбільша кількість людей. Про це офіційно повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

Рятувальні та медичні служби міста одразу прибули на місце події. Перші офіційні звіти з ураженого об’єкта містили інформацію про загибель однієї людини та щонайменше п’ятьох травмованих громадян.

З часом очільник ОВА заявив про стрімке зростання кількості поранених та загиблих. За його словами, внаслідок ворожих обстрілів на різних локаціях міста загалом було поранено сім людей, серед яких опинилася й 11-річна дитина. Також підтвердилася загибель двох чоловіків. Нині всі поранені громадяни перебувають під наглядом медиків.

Оновлена статистика: десятки травмованих

Ближче до вечора масштаби трагедії стали ще більшими. Було зафіксовано вже 17 поранених та двоє загиблих через атаки росіян по обласному центру — загальна кількість постраждалих продовжує невпинно зростати в міру звернень громадян до лікарень.

Медики уточнили вікові категорії та стан госпіталізованих пацієнтів:

«Найстаршому з поранених запоріжців виповнилося 76 років, а наймолодшим потерпілим став 11-річний хлопчик».

Лікарі зазначають, що двоє людей наразі перебувають у вкрай важкому стані. Переважна більшість постраждалих дістали важкі та середні осколкові поранення.

Вибиті вікна у навколишніх кварталах, понівечені та спалені цивільні автівки, масштабні пожежі у нежитлових та житлових будівлях — саме такі наслідки залишив по собі черговий наліт.

Ворог цілеспрямовано тероризує Запоріжжя, намагаючись зруйнувати інфраструктуру та залякати місцеве населення.

Рятувальники ДСНС ліквідовують осередки займань та розбирають конструкції, медики надають першу допомогу, а психологи підтримують людей у стані гострого стресу.

На місцях прильотів також оперативно розгорнули роботу соціальні служби та фахівці райадміністрацій, які мають зафіксувати всі воєнні злочини росії та надати першочергову фінансову і матеріальну допомогу кожному постраждалому мешканцю.

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Попередні удари по аграрному сектору регіону

Ця атака стала продовженням системних нападів російської армії на Запорізьку область. Раніше російські війська вдарили дроном по сільськогосподарському комбайну, котрий у цей момент працював у полі на Запоріжжі, збираючи цьогорічний врожай. Внаслідок ворожої атаки на робочому місці постраждав цивільний чоловік-комбайнер.

Правоохоронці продовжують фіксувати факти порушення законів та звичаїв війни з боку російської федерації.

👉 Також нагадаємо, що окупаційні російські війська протягом усього дня здійснювали безперервний терор цивільного населення Дніпропетровської області. Ворог понад 50 разів атакував мирні населені пункти у чотирьох районах регіону