рф вдарила по автостоянці та АЗС в Сумах: десятки постраждалих

російські окупаційні війська продовжують інтенсивний повітряний терор проти мирного населення та критичної інфраструктури Сумської області. У ніч на вівторок, 30 червня, російський БпЛА «Молнія» завдав удару по цивільній автостоянці у Ковпаківському районі міста Суми, внаслідок чого спалахнула пожежа. Про це офіційно повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Кривошеєнко.

За словами очільника МВА, через вибух баражуючого боєприпасу було пошкоджено, за попередніми даними, чотири вантажні автомобілі та господарську споруду.

Вже зранку ворожі сили продовжили обстріли обласного центру: загарбники поцілили в автозаправну станцію в Зарічному районі міста. Там зафіксовано руйнування, проте, на щастя, на самих об’єктах АЗС минулося без постраждалих.

Варто нагадати, що протягом червня росіяни суттєво посилили цілеспрямовані удари саме по автозаправних станціях у прифронтових регіонах. Зокрема, зранку 24 та 25 червня війська рф вдарили по АЗС у Сумах та Запоріжжі. Раніше також повідомлялося, що троє цивільних громадян зазнали поранень різного ступеня важкості через попередні ворожі обстріли сумських заправок.

Також рятувальники ДСНС повідомили про ранковий авіаудар по цивільній інфраструктурі Сум:

📢«Ворог вдарив авіабомбами по Сумах: співробітники ДСНС врятували 2 людей, також є травмовані Вранці було кілька влучань. Найбільші руйнування на об’єкті інфраструктури. На верхніх поверхах пошкодженої будівлі, рятувальники виявили 2-х людей. Найважча ситуація була з жінкою, яку затиснуло великогабаритними бетонними плитами. Попри всі складнощі та загрози повторних ударів, фахівці ДСНС за допомогою спецтехніки дістали травмовану та транспортували її до карети швидкої. Іншому чоловіку допомогли вибратися зі зруйнованої будівлі. Життя людей врятовано», – йдеться в офіційному повідомленні рятувальників.

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Масовані удари КАБами та госпіталізація поранених

Окрім нічних нальотів дронів, Суми зазнали жорстоких ударів керованими авіаційними бомбами. За попередньою інформацією міської влади, щонайменше 11 цивільних людей отримали поранення внаслідок скидання російських КАБів на об’єкти міської інфраструктури.

Медики невідкладно ушпиталили двох жінок та 9 чоловіків із травмами різного ступеня тяжкості. Наразі всі постраждалі проходять комплексне обстеження та отримують необхідну медичну допомогу в лікарнях. Інші наслідки нальотів встановлюються, а інформація з місць прильотів продовжує уточнюватися.

Наслідки ворожих атак на Сумщину за добу

Ситуація в прикордонних громадах області залишається вкрай критичною. Загалом зафіксовано майже 100 обстрілів по 29 населених пунктах у 18 громадах Сумщини. Регіональні служби звітують про 10 постраждалих мешканців протягом доби:

Глухівська громада: поранення дістали чоловіки віком 63 та 52 роки, а також 34-річна жінка; травмовано 31-річну жінку; у двох жительок віком 33 та 40 років діагностовано гостру реакцію на стрес.

поранення дістали чоловіки віком 63 та 52 роки, а також 34-річна жінка; травмовано 31-річну жінку; у двох жительок віком 33 та 40 років діагностовано гостру реакцію на стрес. Середино-Будська громада: важкі поранення дістав 52-річний чоловік, також травмовано 56-річну жінку.

важкі поранення дістав 52-річний чоловік, також травмовано 56-річну жінку. Миколаївська сільська громада: травми отримав 63-річний чоловік.

травми отримав 63-річний чоловік. Буринська громада: осколкові поранення дістав 36-річний чоловік.

Окрім того, до медичних закладів було госпіталізовано 20-річного юнака, який дістав поранення ще 27 червня під час обстрілу Ворожбянської громади. Також по допомогу до лікарів самостійно звернулася 59-річна жінка, яка була травмована 24 червня в Конотопській громаді.

Масштабні руйнування цивільного сектору зафіксовані у більшості прикордонних районів.

🔹 У Глухівській громаді понівечено житлові будинки, нежитлові приміщення, об’єкти інфраструктури та вантажівки.

🔹 У Середино-Будській громаді внаслідок влучань повністю знищено один житловий будинок, пошкоджено інші домоволодіння, автомобілі та господарчу споруду.

🔹 У Краснопільській громаді під вогнем опинилися багатоквартирні й приватні будинки.

🔹 В Есманьській громаді загарбники повністю зруйнували приватне житло та присадибні споруди.

🔹 Також пошкодження транспорту, житлового фонду та інфраструктурних об’єктів зафіксовано на територіях Ямпільської, Річківської, Комишанської, Сумської, Буринської, Миколаївської сільської, Великописарівської та Свеської громад.

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За добу силами рятувальників та волонтерів було евакуйовано 5 людей із небезпечних зон. Повітряна тривога в області тривала суцільні 22 години та 9 хвилин.