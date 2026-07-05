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рф готує новий масований удар по Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
рф готує новий масований удар по Україні
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Українська воєнна розвідка зафіксувала ознаки підготовки ворога до чергової масштабної атаки на об’єкти цивільної та критичної інфраструктури. Шостий президент України В.О. Зеленський повідомив громадян про підготовку нового масованого повітряного удару зі сторони російських загарбників. Про це він зазначив у своєму вечірньому зверненні, передає Офіс президента.

Глава держави закликав громадян не ігнорувати заходи безпеки найближчими днями.

Дані розвідки та геополітичний контекст атаки

За словами керівника держави, російська федерація традиційно намагається прив’язати свої масовані обстріли до важливих міжнародних подій та знакових дат. Поточний період не став виключенням для планів командування рф.

📢 «Є знов дані розвідки про те, що росіяни готують новий масований удар. Це в дусі путіна – одразу після Дня незалежності Америки і перед самітом НАТО в Анкарі. росія хоче додати зла і вбити людей. Будь ласка, бережіть себе і зважайте на сигнали повітряної тривоги».

Звернення до міжнародних партнерів щодо постачання засобів ППО

Окрему частину свого виступу шостий президент України присвятив взаємодії із союзниками, які мають на озброєнні дефіцитні протиракетні комплекси. Він наголосив на неприпустимості затримок із передачею боєприпасів-перехоплювачів.

📢 «І окремо для партнерів: будь-яке зволікання з ракетами для нашої ППО, з ракетами для «петріотів» – це втрата життів, і це спонукає росію воювати далі. Світ має необхідну кількість і якість ППО – потрібні ваші рішення, щоб був реальний захист життя в Україні. І передусім це, звісно, рішення Америки, рішення сильних в Європі та у світі. Будь ласка, будьте активними у рішеннях і захищайте життя. Ракети для «петріотів» не на складах зараз потрібні, а в дивізіонах «петріотів», в Україні. Дякую тим, хто допомагає реально».

Наразі Офіс Президента та дипломатичний корпус продовжують підготовку до саміту НАТО в Анкарі. Головним питанням порядку денного з боку України залишається негайне закриття неба та розширення спроможностей протиповітряної оборони за рахунок західних запасів.

👉 Також нагадаємо, що окупаційні російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати об’єкти цивільної та логістичної інфраструктури в Харківській області. У місті Ізюм на Харківщині російські війська атакували автозаправну станцію. Внаслідок ракетного удару загинув чоловік.

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