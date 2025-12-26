У Ковелі через атаку рф зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура

Війська рф у ніч на 26 грудня завдали удару по залізничній станції у Ковелі. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, внаслідок атаки безпілотниками зафіксовано пошкодження інфраструктури Львівської залізниці. Зокрема, постраждали локомотив і вантажний вагон, а вибуховою хвилею вибито вікна цеху локомотивного депо.

📢 «Внаслідок атаки безпілотниками є пошкодження Львівської залізниці по станції Ковель. Пошкоджено локомотив та вантажний вагон, вибуховою хвилею вибито вікна цеху локомотивного депо. Працівники Укрзалізниці ліквідовують наслідки», — зазначив Кулеба.

☝️ Наразі працівники Укрзалізниці проводять відновлювальні роботи, щоб мінімізувати наслідки удару та забезпечити стабільну роботу залізничного сполучення.

Нагадаємо, залізничники, попри постійну загрозу ворожих ударних дронів, продовжують аварійно-відновлювальні роботи поблизу Коростеня на Житомирщині. Як було повідомлено, вночі сталася аварія за участі вантажного та пасажирського потягів. Частину пасажирських рейсів було перенаправлено через Фастів, затримки сягали до трьох годин.

Також повідомлялося, що цієї ж ночі в Одеській області внаслідок російської атаки на морські порти були пошкоджені судна під прапорами Словаччини та Республіки Палау, а також елеватори й складські приміщення.

📢 «Під ударами російських безпілотників опинився і термінал на Миколаївщини. Пошкоджене судно під прапором Ліберії. На щастя, без постраждалих. Відновлювальні роботи тривають», – додав Кулеба у своєму повідомленні та оприлюднив фото з місця подій.👇