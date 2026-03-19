Наслідки атак: знеструмлення та графіки обмежень по всій країні

Денис Молотов
Наслідки атак: знеструмлення та графіки обмежень по всій країні
Ілюстративне фото з відкритих джерел: наслідки попередніх атак на енергосистему України.

В Україні знову зафіксовано відключення світла в окремих регіонах після чергових атак російських військ. Станом на ранок 19 березня без електропостачання залишилися споживачі одразу в кількох областях. Про це повідомили в «Укренерго», уточнивши, що проблеми зафіксовані у Запорізькій, Харківській та Сумській областях.

📢 «На ранок є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Харківській та Сумській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи», – зазначили енергетики.

На тлі складної ситуації в енергосистемі відключення світла супроводжуються обмеженнями по всій країні. Зокрема, у всіх регіонах із 08:00 до 21:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також погодинні відключення для населення.

☝️ Водночас зафіксовано зниження споживання електроенергії – на 4,3% у порівнянні з ранковими показниками попереднього дня.

📢 «Причина – вимушене застосування заходів обмеження споживання в усіх регіонах України», – пояснили в «Укренерго».

Енергетики закликали громадян раціонально використовувати електроенергію та, за можливості, переносити енергоємні процеси на нічний період – після 22:00.

☝️ Причиною обмежень залишаються наслідки попередніх атак по енергетичній інфраструктурі. Напередодні, 18 березня, російські війська завдали ударів по об’єктах енергетики одразу в чотирьох областях.

Раніше також повідомлялося, що через погіршення погодних умов і зростання споживання в Україні знову повернули відключення світла, а в окремих регіонах навіть запроваджували аварійні знеструмлення.

Попри це, за останні дні дефіцит електроенергії суттєво скоротився – приблизно до 1 ГВт, що дозволило частково пом’якшити графіки, однак ситуація залишається нестабільною.

