Під час удару рф знищила новітній сортувальний термінал «Нової пошти»

Внаслідок нічної комбінованої атаки російських військ на Київ суттєвих руйнувань зазнала логістична інфраструктура столиці. Зокрема, ворог повністю знищив найбільший та найсучасніший сортувальний термінал компанії «Нова пошта», повідомив операційний директор компанії Євген Тафійчук.

Окупанти продовжують цілеспрямовано нищити провідні українські комерційні об’єкти, які забезпечують життєдіяльність цивільного населення та стабільність економіки країни.

Удар по автоматизованому комплексу «Нової пошти»

За даними операційного директора, цей термінал у Києві мав стратегічне значення для компанії та всієї сфери логістики України. Він був першим в Україні об’єктом, повністю оснащеним передовим автоматизованим обладнанням для швидкісної обробки та сортування посилок.

Сучасну автоматику для термінала постачала нідерландська компанія Vanderlande — визнаний світовий лідер у сфері логістичних та сортувальних систем. Тафійчук наголосив, що в будівництво та запуск цього об’єкта було вкладено величезні кошти, а також роки кропіткої роботи тисяч фахівців.

Керівництво компанії запевнило клієнтів, що бізнес встоїть, попри серйозні фінансові збитки:

«Сьогодні ворог зруйнував термінал. Але він не здатен зруйнувати найголовніше – людей, які його створили, і цінності, на яких побудована наша компанія… Ми відновимося. Ми побудуємо нове. Ми зробимо ще краще, ще сучасніше, ще сильніше. Головне, всі співробітники у безпеці. Резервні схеми роботи запущені», – наголосив Тафійчук.

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Масштаби руйнувань та жертви у Києві

15 червня росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети.

Підсумкові наслідки нічного обстрілу Києва:

зафіксовано пошкодження різного ступеня приблизно на 50 локаціях в усіх 10 районах столиці;

внаслідок ворожих влучань та падіння уламків загинули 5 людей;

ще 30 мирних мешканців отримали поранення різного ступеня важкості;

суттєво пошкоджені історична Лавра та кіностудія Довженка.

Трагедія на Харківщині: загибель рятувальників

Ворожі обстріли протягом поточної доби призвели до жертв серед особового складу екстрених служб і в інших регіонах країни. Окупанти продовжують застосовувати тактику повторних ударів по місцях попередніх атак.

Зокрема, 15 червня у Харкові через повторний удар окупантів загинули п’ятеро рятувальників ДСНС. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій потрапили під обстріл під час виконання своїх безпосередніх обов’язків з ліквідації наслідків попереднього прильоту.