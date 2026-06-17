САП вимагає конфіскувати мільйонні активи віцепрем’єра Кулеби

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить визнати необґрунтованими активи, набуті віцепрем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій України Олексієм Кулебою. Про це САП офіційно повідомила в середу, 17 червня.

Правоохоронні органи провели ретельну перевірку статків високопосадовця та виявили суттєві розбіжності із легальними доходами його родини. Справа була передана на судовий розгляд.

📢 «Прокурор САП за матеріалами НАБУ звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів на суму майже 5 млн грн, набутих віцепрем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій України Олексієм Кулебою (посада на час звернення з позовом) через свою сестру», – йдеться в офіційному повідомленні відомства.

Хронологія набуття нерухомості та зміна посад чиновника

За даними слідства, процес оформлення сумнівного майна відбувався у кілька етапів та тривав протягом кількох років. При цьому фігурант паралельно просувався по державній службі.

Етапи укладання угод та кар’єрний шлях посадовця:

У 2021 році — перебуваючи на посаді першого заступника голови Київської міської адміністрації, чиновник через рідну сестру уклав попередні договори купівлі-продажу квартири та машино-місця у м. Києві;

— перебуваючи на посаді першого заступника голови Київської міської адміністрації, чиновник через рідну сестру уклав попередні договори купівлі-продажу квартири та машино-місця у м. Києві; У 2023 році — будучи заступником керівника Офісу президента України, посадовець забезпечив фінальне укладення договорів купівлі-продажу щодо вказаних об’єктів нерухомості;

— будучи заступником керівника Офісу президента України, посадовець забезпечив фінальне укладення договорів купівлі-продажу щодо вказаних об’єктів нерухомості; У 2023 році — чиновник організував державну реєстрацію майна, а також укладення договорів надання послуг щодо квартири та машино-місця, залучивши до цього процесу свого водія.

Антикорупціонери наголошують, що детальний аналіз офіційних доходів і витрат Кулеби та його близької родини установив повну відсутність легальних фінансів для подібних операцій. Вони не мали достатніх законних доходів для придбання цих активів.

Позовні вимоги прокурорів та аналогічні корупційні справи

Зважаючи на зібрані докази, прокурори наполягають на примусовому вилученні майна на користь державного бюджету. Фінансова сума позову є остаточною та обґрунтованою.

📢 «Зважаючи на викладене, прокурор звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення з номінальної власниці активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів, в дохід держави», – резюмували в САП.

Подібні заходи з цивільної конфіскації необґрунтованих активів чиновників застосовуються правоохоронцями системно. Раніше в дохід держави вже успішно стягнули люксові авто екс-правоохоронця. Мова йде про колишнього начальника відділу боротьби з організованими групами з ознаками корупції управління стратегічних розслідувань в місті Києві.

Тоді перевіркою було чітко встановлено, що його повсякденні видатки значно перевищували задекларовані доходи. Вони повністю унеможливлювали законне придбання ще й люксових авто.

👉 Також нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про стягнення в дохід держави автомобілів BMW X6 та Toyota Camry Hybrid, якими користувалася родина колишнього начальника Харківського обласного ТЦК та СП.