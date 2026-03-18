Відключення світла в Україні: графіки запроваджено у всіх регіонах

Відключення світла запроваджено у всіх регіонах України через ускладнення ситуації в енергосистемі. Про це повідомила компанія НЕК «Укренерго» в середу, 18 березня.

📢 «Через складну ситуацію в енергосистемі – в усіх регіонах України застосовані графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) та графіки погодинних відключень. В окремих областях наразі діють аварійні знеструмлення, які будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі», – йдеться у повідомленні.

☝️ Причиною обмежень енергетики називають наслідки попередніх ракетно-дронових атак з боку росія, які завдали шкоди енергетичній інфраструктурі.

Додатковим фактором стало зростання споживання електроенергії, зокрема через похолодання та зниження ефективності роботи сонячних електростанцій на тлі хмарної погоди.

📌 В енергокомпанії закликали громадян відповідально використовувати електроенергію у періоди, коли вона доступна за графіком.

📢 «Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо», – наголосили в «Укренерго».

Нагадаємо, цієї ночі російські війська атакували енергетичну інфраструктуру одразу в чотирьох областях України.

Також повідомлялося, що рівень споживання електроенергії зріс більш ніж на 10% через хмарність у більшості регіонів.

Водночас напередодні «Укренерго» скасувало відключення для населення, плануючи обмежитися лише зниженням потужності для промисловості. Раніше енергетики інформували, що дефіцит електроенергії в країні зменшився до 1 ГВт, що дозволило тимчасово пом’якшити графіки.