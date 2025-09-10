Середа, 10 Вересня, 2025
На Вінниччині вбили двох підлітків: підозрюваний вже затриманий

Денис Молотов
Денис Молотов
У місті Шаргород Вінницької області сталася трагедія — вбиті двоє старшокласників. Правоохоронці затримали підозрюваного у скоєнні злочину. Про це у середу, 10 вересня, повідомило регіональне управління Національної поліції.

Зранку місцевий житель звернувся до поліції після того, як виявив на вулиці тіла двох неповнолітніх із ножовими пораненнями. Прибувши на місце, слідчо-оперативна група встановила особи загиблих. Ними виявилися учні 10 та 11 класів, які мешкали у Шаргородській громаді.

📢 «Зловмисника, який може бути причетний до смерті підлітків, затримали. На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються усі обставини трагедії», – йдеться у повідомленні поліції.

За фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

Місцеві телеграм-канали поширили інформацію, що до нападу може бути причетний учитель фізкультури. За їхніми даними, у підлітків раніше вже виникали з ним конфлікти.

📢 «Діти просто йшли зранку до школи, а покидьок накинувся на них з ножем», – стверджується у повідомленні каналу Типова Вінниця.

Трагедія у Шаргороді сталася на тлі іншого резонансного випадку. Напередодні в Одесі затримали жінку, яка викинула з вікна новонароджену дитину. Немовля загинуло від отриманих травм після падіння з шостого поверху гуртожитку у Приморському районі міста.

👉 Також раніше поліція Київської області повідомила про підозру чоловіку, якого звинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої дитини в Ірпені.

