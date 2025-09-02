Середа, 3 Вересня, 2025
В Ірпені чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 11-річної дитини

Поліція Київської області повідомила про підозру чоловіку, якого звинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої дитини в Ірпені. Про це інформує Головне управління Національної поліції регіону.

За даними слідства, трагедія сталася в одному з нежитлових будинків. До правоохоронців звернулася мати потерпілої, заявивши, що її 11-річну доньку зґвалтував знайомий чоловік.

Попередньо встановлено, що перед інцидентом батько дівчинки разом із підозрюваним розпивав алкоголь. Коли він заснув, фігурант скористався ситуацією та скоїв злочин проти дитини.

Зловмисника затримали. Йому оголошено підозру за статтею Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за зґвалтування особи, яка не досягла 14 років. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення.

  • Правоохоронці нагадують, що це не поодинокий випадок у столиці та області. Раніше у Києві затримали 49-річного чоловіка за зґвалтування 15-річної дівчини.
  • Також цього року правоохоронці викрили 57-річного зловмисника, який вчинив сексуальне насильство щодо двох дівчаток віком 8 і 12 років.
  • У Житомирській області суд виніс вирок 45-річному злочинцю, який вчинив зґвалтування своєї малолітньої пасербиці.

Правоохоронці закликають громадян негайно повідомляти про випадки насильства проти дітей, аби вчасно зупиняти злочинців і захистити наймолодших.

