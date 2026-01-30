На росії визначили нові строки захоплення Донбасу – ОПУ

Російські окупанти встановили собі новий «дедлайн» захоплення Донбасу — до квітня 2026 року. Про це у четвер, 29 січня, заявив заступник керівника Офісу президента України (ОПУ) Павло Паліса, якого цитує lb.ua.

За його словами, стратегічні плани рф залишаються незмінними — москва прагне повністю окупувати Донбас. Протягом 2025 року ці наміри не переглядалися, однак тепер російське командування визначило нові часові рамки: вихід на адміністративні кордони регіону до кінця березня або початку квітня.

📢 «Мільйон раз переносилися («дедлайни» рф, – ред.). Я особисто не бачу спроможностей у росії виконати цю задачу в термін», — наголосив Паліса.

Він також повідомив, що у Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях росіяни планують створити так звані «буферні зони». Водночас на стратегічному рівні у рф розглядають можливість наступу на Одесу та Миколаїв, однак усвідомлюють нереалістичність таких цілей.

☝️ «Об’єктивно, оцінюючи власні спроможності, топ російського генералітету поки не дивиться в тому напрямку», — пояснив заступник керівника ОП.

Паліса зазначив, що наразі для окупантів першочерговим завданням є саме повна окупація Донбасу та створення передумов для оперативного успіху на Запорізькому напрямку. За його словами, російське командування намагається швидко досягти стратегічного результату й паралельно отримати оперативні переваги.

📢 «Станом на зараз оперативний успіх змогли реалізувати тільки українці. На початку війни, напевно, тимчасово окупована частина Запорізької області, напевно, можна врахувати, але спишемо на ефект раптовості», — резюмував він.

Паліса також висловив сподівання, що протягом цього року ситуація на фронті зміниться на користь України.

👉 Нагадаємо, кремль продовжує вимагати виведення підрозділів ЗСУ з Донбасу як ключову умову для укладання будь-якої мирної угоди з Україною.

📌 Також стало відомо, що президент США Дональд Трамп заявив, що особисто закликав російського диктатора володимира путіна тимчасово утриматися від обстрілів Києва та інших українських міст, і той нібито погодився.