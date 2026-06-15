Руйнування коледжу та інфраструктури: наслідки атаки на Дніпро

Окупаційні російські війська завдали удару по Дніпру в ніч на понеділок, 15 червня, внаслідок чого постраждала одна людина і було зруйновано приміщення коледжу. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа в офіційних джерелах. Очільник ОВА також опублікував перші фото з наслідками нічної ворожої атаки на Дніпро.

За повідомленням Олександра Ганжі, цієї нічної доби сили ППО у небі над Дніпропетровщиною успішно збили 24 ворожих БпЛА. Загалом майже 30 разів ворог атакував п’ять районів області безпілотниками, артилерією, ракетами та важкими авіабомбами. Внаслідок обстрілів двоє людей дістали поранень.

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Руйнування цивільних об’єктів у місті Дніпро

В обласному центрі ворожі прильоти та вибухові хвилі спричинили значні пошкодження комерційної, культурної та освітньої інфраструктури. Поранень дістав 64-річний чоловік. Наразі він госпіталізований до лікарні у стані середньої тяжкості.

За даними ОВА, у місті зафіксовано такі пошкодження:

понівечені та пошкоджені місцеві підприємства, на одному з яких спалахнула пожежа;

повністю зруйнована частина внутрішнього приміщення коледжу;

значна вибухова хвиля вибила вікна у загальноосвітній школі;

вибито шибки та пошкоджено будівлю міського закладу культури;

через нічну атаку росіян залишився понівеченим відомий Будинок органної та камерної музики.

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Ситуація та наслідки обстрілів у районах області

Окрім Дніпра, під масованими ударами російської армії перебували ще чотири райони області. Там зафіксовано руйнування житлового фонду та медичних установ.

Наслідки атак у регіонах громади станом на 7:30 ранку:

На Нікопольщині — під ударом були райцентр, Покровська, Червоногригорівська громади. Там пошкоджені амбулаторія, ринок, навчальний заклад та багатоквартирний будинок;

— під ударом були райцентр, Покровська, Червоногригорівська громади. Там пошкоджені амбулаторія, ринок, навчальний заклад та багатоквартирний будинок; У Синельниківському районі — від обстрілів потерпали Васильківська і Петропавлівська громади. Окупанти понівечили підприємство, навчальний заклад, багатоквартирний та приватний будинки;

— від обстрілів потерпали Васильківська і Петропавлівська громади. Окупанти понівечили підприємство, навчальний заклад, багатоквартирний та приватний будинки; На Криворіжжі — противник завдав удару по Зеленодольській громаді. На території пошкоджене підприємство. Постраждав 46-річний чоловік, його доставили в лікарню у стані середньої тяжкості;

— противник завдав удару по Зеленодольській громаді. На території пошкоджене підприємство. Постраждав 46-річний чоловік, його доставили в лікарню у стані середньої тяжкості; У Павлоградському районі — росіяни поцілили по Троїцькій громаді. У населеному пункті понівечені приватний будинок та автомобілі громадян.

Масовані атаки на Україну напередодні

Поточні обстріли стали продовженням тривалого терору ворога. Нагадаємо, російські війська вдень у неділю, 14 червня, обстріляли Дніпро. Внаслідок тієї атаки поранень зазнали семеро осіб. За даними ОВА, через ворожий удар пошкоджене підприємство легкої промисловості.

Також ми повідомляли, що цієї ночі ворог здійснив масований обстріл України. Внаслідок атаки на Київ щонайменше п’ятеро людей загинуло.