Україна задіє міжнародні механізми ЮНЕСКО після атаки на Лавру

Україна терміново ініціює всі міжнародні механізми та процедури в рамках ЮНЕСКО через цілеспрямований російський удар у ніч проти понеділка, 15 червня, який спричинив значні руйнування об’єктів Києво-Печерської лаври. Київ закликає світ до негайних і рішучих дій у відповідь на акти державного варварства з боку росії. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у своєму Facebook.

Міністр акцентував, що атакою на одну з головних релігійних святинь України диктатор росії путін закріпив за собою однозначний статус одного з найбільших руйнівників культурної спадщини.

Порівняння з ІДІЛ та реакція дипломатичного відомства

За словами Сибіги, цей напад демонструє рівень жорстокості та цинізму російських сил. Як він офіційно зазначив, окупанти у своїх діях перевершують навіть відомі світові злочинні угруповання.

📢 «Зараз ми маємо справу з російськими терористами, які вже перевершили ІДІЛ у своїх злочинах проти культурної спадщини. Тільки російські покидьки, які не мають нічого святого, можуть навмисно пошкодити Києво-Печерську лавру, унікальний об’єкт спадщини ЮНЕСКО, що знаходиться під особливою охороною», – заявив Сибіга.

Міністр закликав світову спільноту до чіткої і безкомпромісної позиції щодо цього питання. Офіційний Київ вимагає від міжнародних інституцій конкретних кроків для покарання країни-агресора.

Глава МЗС підкреслив подальший алгоритм дій міністерства:

негайно задіяти всі міжнародні механізми та правові інструменти реагування через структури ООН;

офіційно висунути вимогу про скликання екстрених засідань зацікавлених міжнародних інституцій та столиць;

повністю відкинути будь-які розпливчасті слова, мовчання чи демонстрацію слабких політичних кроків з боку партнерів;

домогтися рішучих дій міжнародної спільноти, щоб надійно зупинити російське варварство.

Юридичний статус заповідника та наслідки ракетного удару

Києво-Печерська лавра офіційно входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Навмисне руйнування або пошкодження таких культурних об’єктів під час ведення війни є важким воєнним злочином відповідно до міжнародної Гаазької конвенції 1954 року.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня російські терористи здійснили масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. У столиці внаслідок вибухів та падіння уламків загинули щонайменше п’ять людей, понад два десятки мирних громадян отримали поранення.

Зауважимо, що найбільших ушкоджень під час нічного нальоту зазнав саме Успенський собор, головна святиня Києво-Печерської лаври. рф влучила в Степанівський приділ храму, спричинивши масштабну пожежу. Аварійні та пожежні служби міста доклали максимальних зусиль для гасіння вогню та врятування унікальних історичних артефактів.