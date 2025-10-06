Понеділок, 6 Жовтня, 2025
На росії у Клинцях після удару по ТЕЦ зникло світло та опалення

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії у Клинцях після удару по ТЕЦ зникло світло та опалення

Увечері 5 жовтня у місті Клинці Брянської області на росії сталася атака на рашистську ТЕЦ, що одночасно забезпечує регіон російських загарбників теплом та електроенергією. За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, після вибухів на об’єкті спалахнула масштабна пожежа.

Канал ВЧК-ОГПУ зазначає, що теплоелектроцентраль була атакована безпілотниками, після чого в місті повністю зникло опалення. Крім того, мешканці повідомляють про відключення електропостачання не лише в Клинцях, а й у сусідніх населених пунктах — Стародуб, Карачев і Новозибків.

☝️ Інші джерела припускають, що атака на ТЕЦ могла бути здійснена ракетами. Спершу місцева влада не коментувала ситуацію, однак напередодні у Брянській області було оголошено режим повітряної небезпеки від безпілотників.

📢 «Перед атакою було чути звуки вибухів і сирени. Потім не стало світла, а в районі ТЕЦ з’явився стовп диму», — цитують очевидців російські ресурси.

Тим часом цього ж вечора у Бєлгороді та прилеглих селах стався блекаут після атаки на електропідстанцію «Луч». Там також спалахнула потужна пожежа.

Після цього російські війська здійснили масовану атаку на Харків, застосувавши щонайменше 16 ударних БпЛА, про що повідомили українські військові.

☝️ Також нагадаємо, Генштаб Збройних сил України підтвердив, що в ніч на понеділок українські Захисники здійснили потужні удари по Криму та території російської деградації (рф), уразивши три важливі цілі противника.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

