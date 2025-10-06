Понеділок, 6 Жовтня, 2025
ЗСУ знищили інфраструктуру ворога у Нижньогородській області та Криму

Генштаб Збройних сил України підтвердив, що в ніч на понеділок українські Захисники здійснили потужні удари по Криму та території російської деградації (рф), уразивши три важливі цілі противника. У результаті операції зафіксовано вибухи та масштабні пожежі на кількох військово-промислових об’єктах.

Першою під вогневий вплив потрапила інфраструктура федерального казенного підприємства «Завод імені Я.М. Свердлова», розташованого в місті Дзержинськ Нижньогородської області. За попередніми даними, в районі цілі пролунало кілька вибухів, після чого виникла значна пожежа, яку було видно на великій відстані.

☝️ Як повідомили у Генштабі, цей завод є одним із ключових виробників вибухових речовин у рф. На його базі здійснюється спорядження майже всіх типів боєприпасів — від авіаційних і артилерійських снарядів до авіабомб, керованих ракет і бойових частин для систем ППО. Підприємство також виконує замовлення оборонного комплексу рф на виготовлення боєголовок для кумулятивних протитанкових ракет та спорядження планерувальних боєприпасів для різних родів військ.

🔥 Другою ціллю українських військових став АТ «Морський нафтовий термінал» у Феодосії.

За офіційним повідомленням: «Це багатофункціональний технологічний комплекс з перевалки нафти і нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна і назад, а також автомобільний транспорт. Задіяний у забезпеченні окупаційної армії російського агресора. В результаті успішного влучання зафіксовано масштабну пожежу на території об’єкта», – йдеться у повідомленні Генштабу.

Після удару виникла потужна пожежа, яка охопила кілька резервуарів із пальним. За свідченнями очевидців, у небі над Феодосією було видно густий чорний дим, що підіймався на десятки метрів.

💥 Крім того за даними українських військових, в окупованому Криму уражено склад боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18-ї загальновійськової армії рф. Після влучання там пролунала серія детонацій, що тривала понад годину. Інформація щодо масштабів руйнувань і втрат противника уточнюється.

Раніше користувачі соцмереж повідомляли про потужні вибухи у Дзержинську та Нижньому Новгороді, де їх зафіксували до десяти. Також надходили повідомлення про удари по військовій частині біля Євпаторії та пожежу на нафтобазі у Феодосії. Місцеві жителі писали, що вибухи було чути навіть у віддалених районах міста.

Аналітики зазначають, що удари ЗСУ по Криму та російській території мали точковий характер. Усі вони були спрямовані на підрив військово-логістичних спроможностей рф. Такі дії свідчать про подальше зміцнення можливостей українських сил у глибоких ударах по інфраструктурі противника.

👉 Також нагадаємо, що в ніч проти 5 жовтня сталася атака на НПЗ у місті Кстово Нижегородської області на росії.

