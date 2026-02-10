На Рівненщині сталось масове вбивство людей з числа ВПО

У Рівненській області правоохоронці затримали 72-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві п’ятьох внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це повідомила Національна поліція України у вівторок, 10 лютого.

За даними поліції, близько 04:00 надійшло повідомлення про конфлікт у приміщенні колишньої школи в селі Судобичі Дубенського району, де нині проживають люди, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Очевидці повідомили про крики в коридорі.

📢 «Поліцейські встановили, що близько 04:10 за спільним місцем проживання внутрішньо переміщених осіб між 72-річним уродженцем Донецької області та іншими мешканцями на ґрунті побутових питань виник конфлікт, який переріс у бійку», — зазначили у поліції.

Під час конфлікту чоловік напав на п’ятьох людей та почав наносити удари молотком та сокирою. Унаслідок отриманих травм на місці події загинули п’ятеро громадян:

чоловіки 60 та 68 років ,

, жінки 81 та 78 років — уродженки Донеччини,

— уродженки Донеччини, 56-річна жінка з Кіровоградської області.

🚔 Правоохоронці оперативно виявили та затримали підозрюваного безпосередньо на місці події. Там працювали слідчо-оперативні групи та криміналісти.

Убив пʼятьох людей: на Рівненщині поліцейські затримали 72-річного чоловіка

⚖️ Розпочато досудове розслідування за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство двох або більше осіб. Наразі вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу.

