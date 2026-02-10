Вівторок, 10 Лютого, 2026
На Рівненщині сталось масове вбивство людей з числа ВПО

Денис Молотов
На Рівненщині сталось масове вбивство людей з числа ВПО
10.02.2026

У Рівненській області правоохоронці затримали 72-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві п’ятьох внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це повідомила Національна поліція України у вівторок, 10 лютого.

За даними поліції, близько 04:00 надійшло повідомлення про конфлікт у приміщенні колишньої школи в селі Судобичі Дубенського району, де нині проживають люди, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Очевидці повідомили про крики в коридорі.

📢 «Поліцейські встановили, що близько 04:10 за спільним місцем проживання внутрішньо переміщених осіб між 72-річним уродженцем Донецької області та іншими мешканцями на ґрунті побутових питань виник конфлікт, який переріс у бійку», — зазначили у поліції.

Під час конфлікту чоловік напав на п’ятьох людей та почав наносити удари молотком та сокирою. Унаслідок отриманих травм на місці події загинули п’ятеро громадян:

  • чоловіки 60 та 68 років,
  • жінки 81 та 78 років — уродженки Донеччини,
  • 56-річна жінка з Кіровоградської області.

🚔 Правоохоронці оперативно виявили та затримали підозрюваного безпосередньо на місці події. Там працювали слідчо-оперативні групи та криміналісти.

⚖️ Розпочато досудове розслідування за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство двох або більше осіб. Наразі вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу.

  • Нагадаємо, раніше на Харківщині суд визнав винними трьох підлітків у вбивстві 62-річного чоловіка у Берестині. Неповнолітніх засудили до 12 років позбавлення волі.
  • У Дніпропетровській області правоохоронці затримали трьох військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), яких підозрюють у заподіянні смертельних тілесних ушкоджень місцевому жителю.
