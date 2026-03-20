На окупованих територіях України почали блокувати Telegram

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Загарбники почали блокувати Telegram на окупованих територіях, попри попередні заяви про відсутність обмежень у прифронтових регіонах. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на місцевих мешканців.

📢 За їхніми словами, у Щастинському районі Луганської області користувачі стикаються з серйозними труднощами під час використання месенджера Telegram. Навіть із застосуванням VPN зв’язок залишається нестабільним.

Зокрема, здійснення дзвінків на підконтрольну Україні територію майже неможливе: затримка сигналу може досягати 20 секунд, а іноді з’єднання повністю відсутнє.

☝️ У чатах мешканців окупованих міст Донеччини та Луганщини масово повідомляють про те, що месенджер “постійно гальмує” та “підвисає”. Водночас текстові повідомлення, за словами користувачів, поки що продовжують доходити.

На тлі проблем частина місцевих жителів навіть пропонує “колективно написати” володимиру путіну, сподіваючись на скасування обмежень.

Проблеми з роботою Telegram на окупованих територіях відбуваються паралельно із загальним уповільненням сервісу на території росії. За даними аналітичного сервісу Merilo, у період з 9 по 15 березня частка невдалих запитів до доменів месенджера сягнула 79,4%, тоді як тижнем раніше цей показник становив 32,4%.

Раніше також повідомлялося, що на росії розпочато кримінальне розслідування проти засновника Telegram Павло Дуров за статтею про сприяння «терористичній діяльності».

