На Одещині сталась смертельна ДТП за участі мера Рені – ЗМІ

Денис Молотов
У суботу, 30 серпня, у Білгород-Дністровському районі Одеської області сталася смертельна аварія за участі позашляховика Lexus. Подія обернулася трагедією: одна жінка загинула, ще двоє людей (водій та пасажир) отримали серйозні травми.

За офіційною інформацією Нацполіції, ДТП сталося на дорозі між селами Введенка та Світлодолинське. Попередньо правоохоронці з’ясували, що 53-річний водій Lexus не впорався з керуванням і виїхав з проїжджої частини у кювет, де авто перекинулося.

У поліції уточнили наслідки події:

📢 «Загинула 72-річна жінка, яка перебувала на пасажирському місці. Водія та 5-річного хлопчика, який також знаходився в автівці, каретою швидкої допомоги доставлено до місцевої лікарні з численними травмами», – зазначили у відомстві.

Правоохоронці наголосили, що кермувальника обов’язково перевірять на стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Журналісти згодом повідомили деталі. За даними видання «Думська», у Lexus їхав мер міста Рені Ігор Плехов разом із родиною. Відомо, що загибла жінка була його матір’ю, а маленький син, який також перебував у салоні, отримав перелом ключиці. Сам чиновник також зазнав численних травм і наразі перебуває під наглядом медиків.

  • Напередодні, 29 серпня, у Києві перекинувся службовий автомобіль поліції. У тій аварії загинув правоохоронець, який керував машиною, а троє пасажирів дістали поранення.
  • Ще раніше, 28 серпня, масштабне ДТП сколихнуло Кіровоградську область. На автодорозі М-30 біля села Розсохуватка зіткнулися мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter та автобус MAN. У результаті загинули шість людей, ще шість отримали поранення різного ступеня тяжкості.
  • Також у повіті Бакеу на північному сході Румунії трапилася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі автобуса з громадянами України.

Поліція закликає кермувальників бути максимально обережними, особливо під час руху заміськими трасами, де одна помилка може мати смертельні наслідки.

