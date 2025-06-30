Автобус з українцями потрапив у масштабне ДТП в Румунії

У повіті Бакеу на північному сході Румунії трапилася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі автобуса з громадянами України. Як повідомив телеканал Digi24 у понеділок, 30 червня, автобус, у якому перебували 60 українців, зіткнувся з румунським мікроавтобусом. Внаслідок аварії одна людина загинула, ще п’ятеро отримали травми.

☝️ Аварія сталася в селищі Ніколае Бальческу, коли автобус прямував із міста Бакеу в бік населеного пункту Аджуд. Під час руху він врізався у мікроавтобус, що стояв на узбіччі дороги.

🔻 За словами представників місцевої поліції,

📢 «Внаслідок зіткнення постраждали п’ятеро осіб у віці від 27 до 65 років. Четверо з них перебували у мікроавтобусі, ще одна — в автобусі. Також загинула 29-річна жінка, мешканка села Агаш, яка знаходилась у мікроавтобусі».

Автобусом керував 40-річний чоловік. Його громадянство не розголошується, однак відомо, що він не є громадянином Румунії. Тест на вміст алкоголю у його крові показав негативний результат.

🔎 Обставини зіткнення наразі вивчає поліція. Правоохоронці розслідують, чи міг водій автобуса порушити правила дорожнього руху.

Відомо, що на момент ДТП в автобусі перебували виключно громадяни України. Інформація про точні маршрути чи цілі поїздки не уточнюється. Постраждалих госпіталізували до місцевої лікарні, де їм надається необхідна допомога.

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