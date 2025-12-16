Вівторок, 16 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

На Одещині росіяни знищили склад з обігрівачами та бойлерами

Денис Молотов
На Одещині росіяни знищили склад з обігрівачами та бойлерами

У ніч на вівторок, 16 грудня, Одеська область вкотре зазнала атаки російських ударних безпілотників. Внаслідок удару на території одного з підприємств виникла масштабна пожежа, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

📢 «росія продовжує тероризувати цивільне населення Одещини. Цієї ночі ворог атакував регіон кількома десятками ударних безпілотників», — написав Кіпер у Telegram.

За його словами, вогонь спалахнув на території підприємства, де загорівся склад із побутовою технікою — бойлерами та обігрівачами. Полум’я швидко поширилося, однак рятувальникам вдалося не допустити подальшого розповсюдження пожежі.

Пожежу повністю ліквідували підрозділи ДСНС. Також було врятовано розташований поруч склад логістичної компанії, який опинився під загрозою займання.

За попередніми даними, постраждалих немає. На місці події продовжують працювати екстрені та профільні служби, які встановлюють остаточні наслідки атаки.

Нагадаємо, цієї ж ночі російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками — один із «шахедів» влучив у житлову дев’ятиповерхівку, внаслідок чого постраждали троє людей.

Також ударні дрони рф вразили фермерське господарство у Чернігівській області: було пошкоджено корівник і загинуло сім корів.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Фейк: Україна «приховує злочини» Волинської трагедії, «блокуючи ексгумацію польських жертв»

СТОПФЕЙК

Зеленський у Берліні проведе переговори з партнерами з США та ЄС

ВЛАДА

Україна і США розпочали переговори в Німеччині

ВАЖЛИВО

США дозволили бити по «тіньовому флоту» рф –ЗМІ

ВАЖЛИВО

У Державній податковій службі пройшли масштабні обшуки НАБУ

ВАЖЛИВО

Фейк: Зеленський готовий на вимогу США провести вибори, тільки якщо український уряд сам рахуватиме голоси — Радіо Свобода

СТОПФЕЙК

Кабмін схвалив продовження термінів використання «зимової тисячі»

ВЛАДА

Берлін перекине війська до Польщі для посилення захисту від рф

ВАЖЛИВО

В Україні запроваджують оновлене оповіщення повітряних тривог

ВЛАДА

США відкривають шлях росії до повернення у G20

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 108 бойових зіткнень з початку доби 11 грудня – Генштаб

ВІЙНА

Енергетична аварія в Сумах призвела до знеструмлення водоканалу

ПОДІЇ

У ЄС попередили: передача Донбасу рф загрожує новою війною

ВАЖЛИВО

Чоловік ґвалтував дітей і створював дитячу порнографію на Київщині

КРИМІНАЛ

Наступного року школярі продовжать отримувати гаряче харчування

ВЛАДА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ