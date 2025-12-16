На Одещині росіяни знищили склад з обігрівачами та бойлерами

У ніч на вівторок, 16 грудня, Одеська область вкотре зазнала атаки російських ударних безпілотників. Внаслідок удару на території одного з підприємств виникла масштабна пожежа, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

📢 «росія продовжує тероризувати цивільне населення Одещини. Цієї ночі ворог атакував регіон кількома десятками ударних безпілотників», — написав Кіпер у Telegram.

За його словами, вогонь спалахнув на території підприємства, де загорівся склад із побутовою технікою — бойлерами та обігрівачами. Полум’я швидко поширилося, однак рятувальникам вдалося не допустити подальшого розповсюдження пожежі.

Пожежу повністю ліквідували підрозділи ДСНС. Також було врятовано розташований поруч склад логістичної компанії, який опинився під загрозою займання.

За попередніми даними, постраждалих немає. На місці події продовжують працювати екстрені та профільні служби, які встановлюють остаточні наслідки атаки.

1 з 3

Нагадаємо, цієї ж ночі російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками — один із «шахедів» влучив у житлову дев’ятиповерхівку, внаслідок чого постраждали троє людей.

Також ударні дрони рф вразили фермерське господарство у Чернігівській області: було пошкоджено корівник і загинуло сім корів.