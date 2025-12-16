Дрони рф вдарили по фермі на Чернігівщині

У ніч проти 16 грудня російські війська атакували ударними безпілотниками типу «Герань» фермерське господарство в Чернігівській області. Про це повідомила пресслужба обласної військової адміністрації (ОВА).

За інформацією ОВА, росіяни завдали удару по фермі в селі Коропської громади Новгород-Сіверського району. Внаслідок влучання спалахнула пожежа, було пошкоджено корівник та сільськогосподарську техніку.

Крім того, внаслідок атаки загинула худоба — попередньо, сім корів.

Уже вранці того ж дня російські безпілотники повторно атакували Чернігівщину. У Куликівській громаді Чернігівського району суттєвих пошкоджень зазнав приватний житловий будинок.

За даними обласної влади, протягом минулої доби російські війська 20 разів обстріляли Чернігівську область. Загалом зафіксовано 43 вибухи.

