Вівторок, 16 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Дрони рф вдарили по фермі на Чернігівщині

Денис Молотов
Дрони рф вдарили по фермі на Чернігівщині 01

У ніч проти 16 грудня російські війська атакували ударними безпілотниками типу «Герань» фермерське господарство в Чернігівській області. Про це повідомила пресслужба обласної військової адміністрації (ОВА).

За інформацією ОВА, росіяни завдали удару по фермі в селі Коропської громади Новгород-Сіверського району. Внаслідок влучання спалахнула пожежа, було пошкоджено корівник та сільськогосподарську техніку.

Крім того, внаслідок атаки загинула худоба — попередньо, сім корів.

Уже вранці того ж дня російські безпілотники повторно атакували Чернігівщину. У Куликівській громаді Чернігівського району суттєвих пошкоджень зазнав приватний житловий будинок.

За даними обласної влади, протягом минулої доби російські війська 20 разів обстріляли Чернігівську область. Загалом зафіксовано 43 вибухи.

☝️ Нагадаємо, раніше російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок удару в одній із дев’ятиповерхівок виникла пожежа, постраждали троє людей.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На фронті відбулося 161 бойове зіткнення: на Покровському напрямку ліквідовано 109 окупантів

ПОДІЇ

«Мирний план»: вихід рф із частини регіонів та суперечливі пропозиції США

ВАЖЛИВО

У Херсоні через обстріли рф пошкоджено систему централізованого водопостачання

ВІЙНА

Окупанти вдарили КАБом по магазину на Сумщині: двоє загиблих

ВІЙНА

Американський «корейський сценарій» для України: що пропонує Вашингтон? – ЗМІ

ВАЖЛИВО

234 бойових зіткнення за добу: ворог завдав 38 авіаударів та скинув 94 керовані авіабомби – Генштаб

ВІЙНА

Комплексний підхід до будівництва та ремонту: що варто знати перед стартом проєкту

СУСПІЛЬСТВО

Британський флот три доби супроводжував російську субмарину у Ла-Манші

ПОДІЇ

Ціни на нафту рекордно впали на тлі очікувань миру в Україні

ЕКОНОМІКА

Фейк: Україна «приховує злочини» Волинської трагедії, «блокуючи ексгумацію польських жертв»

СТОПФЕЙК

Відбулася особиста зустріч Зеленського з Папою Римським Левом XIV

ВЛАДА

США санкційно б’ють по родичах Мадуро та його нафтовому флоту

ПОЛІТИКА

Маніпуляція свідомістю: як у нас відібрали справжніх Шевченка, Лесю й Франка

ЕКСКЛЮЗИВ

Маніпуляція: Україна домоглася від ООН лише перейменування Чорнобиля

СТОПФЕЙК

Зеленський у Гаазі провів зустріч із президенткою Молдови Маєю Санду

ВЛАДА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ