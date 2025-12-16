Вівторок, 16 Грудня, 2025
Атака рф на Запоріжжя: згоріли квартири в житловому будинку, є поранені

Денис Молотов
Атака рф на Запоріжжя: згоріли квартири в житловому будинку, є поранені 014

У ніч проти вівторка, 16 грудня, російські окупаційні війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок влучання в одній із дев’ятиповерхівок виникла пожежа, є постраждалі. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

📢 «Під ранок росіяни атакували обласний центр безпілотником. Через удар “шахеда” виникло загоряння у багатоповерхівці. Наразі на місці працюють рятувальники. Мешканців верхніх поверхів виводять з приміщень», — написав Федоров.

За його словами, спочатку було відомо про двох постраждалих: чоловік отримав осколкове поранення, жінка — отруєння чадним газом. Згодом кількість постраждалих зросла до трьох людей.

🏥 Стан постраждалих:
  • чоловік 58 років — у тяжкому стані, отруєння чадним газом, перебуває в лікарні;
  • чоловік 28 років — стан середньої тяжкості;
  • жінка 76 років — отримала медичну допомогу на місці, від госпіталізації відмовилася.

Внаслідок атаки квартири на двох поверхах будинку вигоріли, займання сталося у чотирьох помешканнях. Усіх мешканців багатоповерхівки евакуювали рятувальники.

🚒 На місці працювали понад 50 рятувальників та 14 одиниць техніки. Станом на тепер пожежу ліквідовано, загрози поширення вогню немає.

📢 «Щира вдячність рятувальникам, медикам, комунальним службам і всім, хто цієї ночі і завжди стає на захист людських життів. Ви справжні герої!», — зазначили в Запорізькій ОВА.

🏚 Щодо стану будинку:

  • багатоповерхівку відключено від електро- та газопостачання, триває обстеження мереж і несучих конструкцій;
  • комунальні служби вже розпочали закриття вікон OSB, щоб відновити герметичність квартир у зимових умовах.

❗️ На місці працює районна адміністрація, проводиться опитування мешканців. Якщо частину квартир визнають непридатними для проживання, людям запропонують тимчасове житло або щомісячну компенсацію 10 тисяч гривень до повного відновлення помешкань у межах програм відбудови чи капремонту.

Нагадаємо, вранці 14 грудня російські війська завдали удару по супермаркету в Запоріжжі. Тоді повідомлялося про значні руйнування, постраждали 14 людей, серед них — одна дитина, троє співробітників ДСНС та один патрульний поліцейський.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

