Атака рф на Запоріжжя: згоріли квартири в житловому будинку, є поранені

У ніч проти вівторка, 16 грудня, російські окупаційні війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок влучання в одній із дев’ятиповерхівок виникла пожежа, є постраждалі. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

📢 «Під ранок росіяни атакували обласний центр безпілотником. Через удар “шахеда” виникло загоряння у багатоповерхівці. Наразі на місці працюють рятувальники. Мешканців верхніх поверхів виводять з приміщень», — написав Федоров.

За його словами, спочатку було відомо про двох постраждалих: чоловік отримав осколкове поранення, жінка — отруєння чадним газом. Згодом кількість постраждалих зросла до трьох людей.

🏥 Стан постраждалих:

чоловік 58 років — у тяжкому стані, отруєння чадним газом, перебуває в лікарні;

— у тяжкому стані, отруєння чадним газом, перебуває в лікарні; чоловік 28 років — стан середньої тяжкості;

— стан середньої тяжкості; жінка 76 років — отримала медичну допомогу на місці, від госпіталізації відмовилася.

Внаслідок атаки квартири на двох поверхах будинку вигоріли, займання сталося у чотирьох помешканнях. Усіх мешканців багатоповерхівки евакуювали рятувальники.

🚒 На місці працювали понад 50 рятувальників та 14 одиниць техніки. Станом на тепер пожежу ліквідовано, загрози поширення вогню немає.

📢 «Щира вдячність рятувальникам, медикам, комунальним службам і всім, хто цієї ночі і завжди стає на захист людських життів. Ви справжні герої!», — зазначили в Запорізькій ОВА.

🏚 Щодо стану будинку:

багатоповерхівку відключено від електро- та газопостачання , триває обстеження мереж і несучих конструкцій;

, триває обстеження мереж і несучих конструкцій; комунальні служби вже розпочали закриття вікон OSB, щоб відновити герметичність квартир у зимових умовах.

❗️ На місці працює районна адміністрація, проводиться опитування мешканців. Якщо частину квартир визнають непридатними для проживання, людям запропонують тимчасове житло або щомісячну компенсацію 10 тисяч гривень до повного відновлення помешкань у межах програм відбудови чи капремонту.

Нагадаємо, вранці 14 грудня російські війська завдали удару по супермаркету в Запоріжжі. Тоді повідомлялося про значні руйнування, постраждали 14 людей, серед них — одна дитина, троє співробітників ДСНС та один патрульний поліцейський.