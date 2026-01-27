У Києві жінку підозрюють у катуванні 9-річної дитини

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 36-річній мешканці Києва, яку слідство вважає причетною до систематичного катування та домашнього насильства щодо її 9-річного сина. Про це поінформувала Київська міська прокуратура у вівторок, 27 січня.

За даними правоохоронців, упродовж 2024–2025 років жінка регулярно вчиняла дії, що завдавали дитині фізичних і моральних страждань. До моменту вилучення хлопчика з родини мати змушувала його ночувати в ізольованому приміщенні, обмежувала свободу рухів та застосовувала фізичну силу.

Вказується, що жінка систематично закривала сина на ніч, інколи без одежі, у туалеті. Також вона зв’язувала дитину зарядним шнуром від телефону, позбавляючи сина можливості рухатись.

Використовуючи страх дитини та почуття голоду, мати примусила хлопчика з’їсти зачерствілий шматок хліба, давши йому на це одну хвилину часу. Хлопчик не встиг з’їсти хліб, тож матір кухонним ножем зробила порізи на голові дитини.

☝️ Слідство встановило, що підозрювана використовувала психологічний тиск і залякування, а також принижувала дитину словесно. Окремі епізоди насильства стали відомі після того, як травми хлопчика помітили у навчальному закладі, де він навчався.

Наразі дитина перебуває у дитячому будинку сімейного типу, де їй надається необхідна допомога та підтримка.

Дії підозрюваної кваліфіковано за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за катування та психологічне насильство над дитиною. У разі доведення вини жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років.

