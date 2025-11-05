На Київщині затримано вітчима, який систематично ґвалтував дітей

На Київщині правоохоронці затримали 37-річного чоловіка, який протягом року періодично вчиняв сексуальне насильство стосовно своїх неповнолітніх падчерок. Про це повідомила Київська обласна прокуратура на своїй офіційній сторінці у Facebook.

📢 «За даними слідства, упродовж останнього року житель села Малі Єрківці Бориспільського району, вітчим двох потерпілих дівчат 12 та 15 років, систематично вчиняв щодо них насильницькі дії сексуального характеру», — зазначили у прокуратурі.

☝️ Як повідомили у відомстві, про злочин стало відомо після звернення медиків. Працівники одного з лікувальних закладів, де проходила обстеження 12-річна дитина, запідозрили факт насильства і передали інформацію до поліції.

У ході розслідування правоохоронці встановили, що від дій чоловіка постраждала і старша — 15-річна дівчинка. Усі вони мешкали разом із матір’ю дітей у спільному будинку. Поліція наразі перевіряє, чи була жінці відома поведінка чоловіка.

Згідно з повідомленням прокуратури, підозрюваному оголошено про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

